NYSE-Aktienkurs Pinterest-Aktie:

26,21 USD +3,19% (19.09.2023, 22:00)



ISIN Pinterest-Aktie:

US72352L1061



WKN Pinterest-Aktie:

A2PGMG



Ticker-Symbol Pinterest-Aktie:

2U9



NYSE-Symbol Pinterest-Aktie:

PINS



Kurzprofil Pinterest Inc.:



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (20.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) von bislang "neutral" auf jetzt "buy" nach oben.Die Analysten der Citigroup hätten den Analystentag des Unternehmens mit "zunehmender Zuversicht" verlassen, dass das Engagement weiter zunehmen könne, Werbeinnovationen und der Full-Funnel-Ansatz für Werbung verbesserte Monetarisierungstrends liefern könnten und die bereinigten EBITDA-Margen in Zukunft steigen könnten.Die Produktinvestitionen von Pinterest im vergangenen Jahr hätten das Nutzererlebnis verbessert und zu einer größeren Relevanz und Personalisierung von Inhalten auf der Plattform geführt, so die Citigroup in einer Research Note. Das Unternehmen halte Pinterests Prognosen für ein jährliches Umsatzwachstum im mittleren bis hohen Zehnerbereich in den nächsten drei bis fünf Jahren und eine bereinigte EBITDA-Marge von über 30% im gleichen Zeitraum für erreichbar. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis der Aktie werde daher als positiv eingestuft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Pinterest-Aktie: