Kurzprofil Pinterest Inc.:



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (20.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Great Falls (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von D.A. Davidson & Co.:D.A. Davidson & Co. rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) und erhöht das Kursziel.Nach der Teilnahme am ersten Analystentag des US-Unternehmens seit dem Börsengang 2019 habe man die langfristige Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge von 25 auf 34% angehoben, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Die Kurszielanhebung um 10 USD spiegele die Erhöhung der kurz- und langfristigen Umsatz- und Gewinnprognosen wider.D.A. Davidson & Co. hat in einer aktuellen Aktienanalyse von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 25 von 35 USD angehoben. (Analyse vom 20.09.2023)Börsenplätze Pinterest-Aktie: