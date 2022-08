Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Pinterest Inc.:



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (02.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) unter die Lupe.Laut der Susquehanna Financial Group sei es an der Zeit, Pinterest zu kaufen, da die Anleger eine starke Führung und ein aktivistisches Engagement von Elliott Management erwarten könnten. Analyst Shyam Patil habe Pinterest von "neutral" auf "positiv" hochgestuft und das Kursziel angehoben, da ein besseres Management die Aussichten des Social-Media-Unternehmens verbessere."Während die Fundamentaldaten immer noch etwas unruhig sind und noch viel Arbeit vor uns liegt, glauben wir, dass der neue CEO und die aktivistische Aufsicht in Kombination mit machbaren Bogeys und einer anspruchslosen Bewertung das Chance/Risiko-Verhältnis nach oben verschoben haben", habe Patil geschrieben. Er habe das Kursziel um 59 Prozent von 22 auf 35 Dollar angehoben. Das neue Kursziel liege 75% über dem Schlusskurs vom Montag.Die Aktien von Pinterest seien am Dienstag vorbörslich um 18 Prozent gestiegen, nachdem die Abonnentenzahlen im Ergebnisbericht für das zweite Quartal besser als erwartet ausgefallen seien, obwohl auch die Gewinn- und Umsatzschätzungen enttäuscht hätten. Das Social-Media-Unternehmen habe auch eine schwache Prognose für das dritte Quartal abgegeben. Unabhängig davon sei die Bestätigung, dass der aktivistische Investor Elliott Management der größte Investor des Unternehmens sei, von den Anlegern begrüßt worden.Bei Anlegern kämen die Zahlen aufgrund des Optimismus des Managements und des wichtigsten Einzelaktionärs gut an. Halte das positive Momentum an, könnte die Pinterest-Aktie im Juli ihr vorläufiges Tief gesehen haben.Anleger warten noch etwas ab, legen sich die Pinterest-Papiere jedoch bereits auf die Watchlist, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.08.2022)