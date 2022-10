Börsenplätze Pinterest-Aktie:



24,425 USD +11,58% (28.10.2022, 17:18)



US72352L1061



A2PGMG



2U9



PINS



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (28.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) unter die Lupe.Nach den miesen Zahlen von Meta und Snap und einem massiven Abverkauf der Aktien seien die Erwartungen an Pinterest gering gewesen. Doch der Konzern habe dem schwachen Trend bei Social Media getrotzt und starke Zahlen vorgelegt. An der Wall Street werde das gefeiert, die Aktie lege zweistellig zu.Den Umsatz habe Pinterest im dritten Quartal um 8 Prozent auf 685 Millionen Dollar gesteigert - die Erwartungen hätten lediglich bei 667 Millionen Dollar gelegen. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe mit 11 Cent pro Aktie die Schätzungen von 6 Cent übertroffen. Die durchschnittliche monatliche Nutzerzahl sei mit 445 Millionen derweil relativ konstant geblieben.Ähnlich wie Meta habe allerdings auch Pinterest mit steigenden Kosten zu kämpfen, die Betriebskosten sollten nach Unternehmensangaben 2022 zum Vorjahr um etwa 35 Prozent steigen. Doch vor allem das noch immer vorhandene Umsatzwachstum komme an der Börse gut an.Pinterest wachse zwar langsamer als in der Vergangenheit. Doch nach den miesen Zahlen von Meta und Snap sei die Wall Street mit den Zahlen zufrieden. Ein übereilter Einstieg ist angesichts der grundsätzlichen schwachen Stimmung für die Branche dennoch nicht angeraten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie. (Analyse vom 28.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link