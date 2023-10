NYSE-Aktienkurs Pinterest-Aktie:

29,27 USD +16,61% (30.10.2023, 14:58)



ISIN Pinterest-Aktie:

US72352L1061



WKN Pinterest-Aktie:

A2PGMG



Ticker-Symbol Pinterest-Aktie:

2U9



NYSE-Symbol Pinterest-Aktie:

PINS



Kurzprofil Pinterest Inc.:



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (31.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von Analyst Justin Post von BofA Securities:Justin Post, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) von "neutral" auf "buy" hoch.Die Position des Unternehmens im Vergleich zu seinen Mitbewerbern habe sich deutlich verbessert, da die Underperformance im Vergleich zum Vorquartal in eine Outperformance umschlage, wie im vierten Quartal erwartet, so Justin Post gegenüber den Investoren. Da das Unternehmen viel näher am Beginn des Amazon-Geschäfts sei, erwarte das Unternehmen eine weitere Beschleunigung in der ersten Hälfte des Jahres 2024, so der Analyst. Das Unternehmen habe angesichts der jüngsten Produktumsetzung erneut Vertrauen in das neue Managementteam, so der Analyst weiter.Justin Post, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von Pinterest von "neutral" auf "buy" herauf und erhöht das Kursziel von 32 auf 37 USD. (Analyse vom 31.10.2023)Börsenplätze Pinterest-Aktie: