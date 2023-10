NYSE-Aktienkurs Pinterest-Aktie:

25,96 USD -2,22% (20.10.2023, 22:01)



ISIN Pinterest-Aktie:

US72352L1061



WKN Pinterest-Aktie:

A2PGMG



Ticker-Symbol Pinterest-Aktie:

2U9



NYSE-Symbol Pinterest-Aktie:

PINS



Kurzprofil Pinterest Inc.:



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (23.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





St. Louis (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von Stifel:Die Analysten von Stifel stufen die Aktie von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) von "hold" auf "buy" hoch.Die Channel-Checks seien eher positiv und es gebe noch viel Raum für Wachstum außerhalb des Heimatmarktes des Unternehmens, so Stifel in einer Research-Note an die Investoren. Das Unternehmen sage, dass die Prüfungen der digitalen Werbung insgesamt positiv ausgefallen seien, mit einem Wachstum, das mit den internen Plänen bis 2023 übereinstimme oder diese übertreffe. Stifel glaube, dass die Änderungen, die Pinterest an seiner nativen Technologie vorgenommen habe, gepaart mit dem kürzlichen Start seiner Amazon-Partnerschaft, wahrscheinlich Früchte tragen würden, wenn die Zeit der Weihnachtsausgaben komme.Die Analysten von Stifel stufen die Aktie von Pinterest von "hold" auf "buy" herauf und erhöhen das Kursziel von 27 auf 32 USD. (Analyse vom 23.10.2023)Börsenplätze Pinterest-Aktie: