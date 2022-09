Börsenplätze Pinterest-Aktie:



NYSE-Aktienkurs Pinterest-Aktie:

21,95 USD -0,54% (06.09.2022, 16:29)



ISIN Pinterest-Aktie:

US72352L1061



WKN Pinterest-Aktie:

A2PGMG



Ticker-Symbol Pinterest-Aktie:

2U9



NYSE-Symbol Pinterest-Aktie:

PINS



Kurzprofil Pinterest Inc.:



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (06.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) unter die Lupe.Pinterest mache mit einer neuen App Furore, die insbesondere bei jungen TikTok-Usern beliebt sei. Auch Übernahmefantasie spreche für einen Turnaround.Das US-Unternehmen habe einen operativen Coup gelandet: Die App Shuffles erstelle aus Bildern und Effekten kultige Collagen, die mit Songs ergänzt würden und seit August ohne große Bewerbung mit rund 500.000 Downloads in die Top 5 der Lifestyle-Apps vorgestoßen sei. Influencer würden die App als "Sensation" bezeichnen, die gerade auf TikTok "explodiere".Solche Innovationen kämen gerade recht. 2021 sei die Anzahl aktiver User bei Pinterest von 478 auf 431 Mio. gefallen. Der aktivistische Investor Elliott setze aber auf den neuen Vorstand Bill Ready und wette auf die "einzigartige Position", die Pinterest einnehme. Neben dem laut TechCrunch "Ausnahme-Hit" Shuffles versuche Pinterest mehr Videos in seine Plattform zu integrieren. Das Unternehmen sei wieder auf der Empfehlungsliste des "AKTIONÄR Hot Stock Report".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link