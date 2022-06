NYSE-Aktienkurs Pinterest-Aktie:

19,45 USD -1,27% (29.06.2022, 16:16)



ISIN Pinterest-Aktie:

US72352L1061



WKN Pinterest-Aktie:

A2PGMG



Ticker-Symbol Pinterest-Aktie:

2U9



NYSE-Symbol Pinterest-Aktie:

PINS



Kurzprofil Pinterest Inc.:



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (29.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) unter die Lupe.Ben Silbermann, der langjährige CEO von Pinterest, hänge seinen Job an den Nagel. Aber keine Panik, der Co-Gründer der Foto-Plattform bleibe dem US-Unternehmen als Executive Chairman erhalten. Zudem werde der Posten mit dem ehemaligen Google-Manager Bill Ready besetzt, der besser zur aktuellen strategischen Ausrichtung von Pinterest passe.Der Chefwechsel habe bei den Anlegern dennoch nur für einen kurzen Lichtblick gesorgt. Die Pinterest-Aktie habe im frühen Handel kaum zugelegt - im nachbörslichen Dienstagshandel seien dagegen kurzfristig Kursgewinne von rund 10% ausgewiesen worden. Die anfängliche Begeisterung sei damit verflogen. Immerhin könne sich das Papier im schwachen Gesamtmarkt etwas stabilisieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Pinterest-Aktie: