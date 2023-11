NYSE-Aktienkurs Pinterest-Aktie:

33,28 USD +3,19% (29.11.2023)



ISIN Pinterest-Aktie:

US72352L1061



WKN Pinterest-Aktie:

A2PGMG



Ticker-Symbol Pinterest-Aktie:

2U9



NYSE-Symbol Pinterest-Aktie:

PINS



Kurzprofil Pinterest Inc.:



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (30.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



New York (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von Jefferies & Co:James Heaney, Analyst von Jefferies & Co, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS).Der Analyst habe Snap und Pinterest hochgestuft, weil er der Ansicht sei, dass beide Unternehmen Katalysatoren für ein Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2024 hätten. Die Heraufstufung von Pinterest basiere auf der zunehmenden Überzeugung, dass das Unternehmen in der Lage sei, seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2024 um mehr als 20% zu steigern, so der Analyst. Das Hauptrisiko für beide Hochstufungen sei eine makroökonomische Verlangsamung, die auf den Werbebudgets laste. Pinterest sei eine seltene Geschichte im Consumer-Internet mit Rückenwind im nächsten Jahr für jeden wichtigen Umsatzwachstumstreiber - Nutzer, Anzeigenauslastung, Engagement und Preis, behaupte Jefferies.James Heaney, Analyst von Jefferies & Co, stuft die Pinterest-Aktie von "hold" auf "buy" hoch. Das Kursziel werde von 32,00 auf 41,00 USD angehoben. (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze Pinterest-Aktie: