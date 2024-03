NYSE-Aktienkurs Pinterest-Aktie:

Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (26.03.2024/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von Piper Sandler:Piper Sandler nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE Ticker-Symbol: PINS) unter die Lupe.Piper Sandler sage, dass man kürzlich mehrere neue Google-Werbeeinheiten auf der Pinterest App beobachtet habe, die die Aufmerksamkeit erregt hätten, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Piper Sandler habe sich die URLs genauer angesehen und sei der Meinung, dass die Anzeigenblöcke ein Hinweis darauf seien, dass möglicherweise eine Google-Partnerschaft in den USA getestet werde. Außerdem deute der Code "GTHRetarg" darauf hin, dass die Anzeigenblöcke mit der Suche in Verbindung stünden oder Publikumsdaten verwenden könnten, um Nutzer auf Pinterest erneut anzusprechen. Vor dieser Woche sei das letzte Mal gewesen, dass Piper Sandler irgendeine Art von Google-Anzeige auf Pinterest gesehen habe, im Februar 2023. Pinterest bleibe beste Mid-Cap-Aktie von Piper Sandler.Piper Sandler hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Pinterest-Aktie bestätigt und das Kursziel von 48 USD angegeben. (Analyse vom 26.03.2024)Börsenplätze Pinterest-Aktie: