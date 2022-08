NYSE-Aktienkurs Pinterest-Aktie:

19,99 USD +2,62% (01.08.2022, 22:15)



ISIN Pinterest-Aktie:

US72352L1061



WKN Pinterest-Aktie:

A2PGMG



Ticker-Symbol Pinterest-Aktie:

2U9



NYSE-Symbol Pinterest-Aktie:

PINS



Kurzprofil Pinterest Inc.:



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (02.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Pinterest-Aktie sei nachbörslich wie eine Rakete abgegangen, denn der aktivistische Investor Elliott Investment Management sei eingestiegen. Solche Investoren würden immer sehr aggressiv vorgehen: Sie würden versuchen, die Kontrolle oder zumindest das Mitspracherecht im Konzern zu bekommen. Sie würden jede Menge Druck auf das Management erzeugen, damit es sich bewege. Der Einstieg zeige, dass Pinterest einen gewissen Wert darstelle. Das dürfte die Pinterest-Aktie in den kommenden Wochen etwas antreiben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.08.2022)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Pinterest-Aktie: