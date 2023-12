NYSE-Aktienkurs Pinterest-Aktie:

34,91 USD +2,62% (08.12.2023, 22:00)



ISIN Pinterest-Aktie:

US72352L1061



WKN Pinterest-Aktie:

A2PGMG



Ticker-Symbol Pinterest-Aktie:

2U9



NYSE-Symbol Pinterest-Aktie:

PINS



Kurzprofil Pinterest Inc.:



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (11.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Brad Erickson, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, stuft die Aktie von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) von "sector-perform" auf "outperform" hoch.Pinterest "steche hervor" als eine Möglichkeit, die Verlagerung der absichtsbasierten Werbeplattformen zu nutzen, die die 241 Milliarden Dollar an Werbeausgaben für Impulskäufe jagen würden, so Brad Erickson in einer Research-Note an die Investoren. Das Unternehmen sei der Ansicht, dass Pinterest eine attraktive Geschichte sei, die durch Kanalprüfungen, die darauf hinweisen würden, dass wichtige Produktzyklen zu funktionieren beginnen würden, eine positive Analyse der Anzeigenauslastung und attraktive Kompensationen untermauert werde.Brad Erickson, Analyst von RBC Capital Markets, stuft die Aktie von Pinterest von "sector-perform" auf "outperform" herauf. Das Kursziel werde von 32 auf 46 USD angehoben. (Analyse vom 11.12.2023)Börsenplätze Pinterest-Aktie: