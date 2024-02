NYSE-Aktienkurs Pinterest-Aktie:

35,51 USD -3,69% (12.02.2024)



ISIN Pinterest-Aktie:

US72352L1061



WKN Pinterest-Aktie:

A2PGMG



Ticker-Symbol Pinterest-Aktie:

2U9



NYSE-Symbol Pinterest-Aktie:

PINS



Kurzprofil Pinterest Inc.:



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (13.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





London (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von Barclays:Ross Sandler, Analyst von Barclays, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS).Die Einbindung von Google sollte der Pinterest-Story zugutekommen, da sie große, unerschlossene Regionen erreiche und die Abhängigkeit von einem einzigen Backfill-Partner verringere, so der Analyst. Er sei der Meinung, dass diese Ankündigung für die langfristige Wertschöpfung wichtiger sei als der leichte Umsatzrückgang in Q4.Ross Sandler, Analyst von Barclays, bewertet die Pinterest-Aktie unverändert mit "equal weight". Das Kursziel werde von 29,00 auf 36,00 USD angehoben. (Analyse vom 09.02.2024)Börsenplätze Pinterest-Aktie: