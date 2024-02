Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Pinterest-Aktie:



NYSE-Aktienkurs Pinterest-Aktie:

40,72 USD -0,27% (08.02.2024, 22:04)



ISIN Pinterest-Aktie:

US72352L1061



WKN Pinterest-Aktie:

A2PGMG



Ticker-Symbol Pinterest-Aktie:

2U9



NYSE-Symbol Pinterest-Aktie:

PINS



Kurzprofil Pinterest Inc.:



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (09.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) unter die Lupe.Pinterest habe am Donnerstag seine Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht. Während die Zahlen weitgehend den Erwartungen entsprochen hätten, habe das Unternehmen mit einer düsteren Prognose für das erste Quartal 2024 enttäuscht. Anleger hätten die Pinterest-Aktie daraufhin nachbörslich auf Talfahrt geschickt.Der Umsatz sei in Q4 um zwölf Prozent auf 981 Mio. Dollar gestiegen und habe damit die Analystenerwartung von 990 Mio. Dollar verfehlt. Überzeugen können habe dagegen der Nettogewinn, welcher auf 201 Mio. Dollar geklettert sei. Im Vorjahr seien es noch 17,49 Mio. Dollar gewesen. Die Nettogewinnmarge habe sich von zwei Prozent auf 21 Prozent verbessert. Der Gewinn pro Aktie habe mit 53 Cent (Vorjahr: 29 Cent) ebenfalls über den Erwartungen der Analysten gelegen und die Schätzung von 51 Cent übertroffen.Auch die Zahl der monatlichen User habe Pinterest um elf Prozent auf 498 Millionen steigern können, was einem neuen Rekord entspreche. Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer habe allerdings nur bei zwei Dollar und damit unter den Prognosen der Analysten von 2,05 Dollar gelegen.Die Pinterest-Aktie sei zunächst um bis zu 28 Prozent auf ein nachbörsliches Tief von 29,40 Dollar gefallen. Nachdem jedoch Pinterest-CEO Bill Ready in einer Telefonkonferenz mit Analysten eine "Integration von Drittanbieter-Apps mit Google" angekündigt habe, habe sich die Aktie wieder auf rund 38 Dollar erholt, was einem Minus von knapp zehn Prozent entspreche.Auch wenn die Prognose unter den Erwartungen der Analysten gelegen habe, bleibe der Trend steigender Profitabilität ungebrochen. Investierte Anleger halten daher weiter an der Pinterest-Aktie fest, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.02.2024)