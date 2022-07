Tradegate-Aktienkurs Pinduoduo-Aktie:

59,80 EUR -2,29% (08.07.2022, 22:27)



NASDAQ-Aktienkurs Pinduoduo-Aktie:

60,80 USD -2,30% (08.07.2022, 22:00)



ISIN Pinduoduo-Aktie:

US7223041028



WKN Pinduoduo-Aktie:

A2JRK6



Ticker-Symbol Pinduoduo-Aktie:

9PDA



NASDAQ-Symbol Pinduoduo-Aktie:

PDD



Kurzprofil Pinduoduo Inc.:



Pinduoduo Inc. (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) betreibt eine große chinesische E-Commerce-Plattform mit integrierten sozialen Netzwerken. Als Pionier von dynamischen Online-Einkaufserlebnissen baute das Unternehmen eine Plattform auf, die Onlinehandel mit sozialen Netzwerken kombiniert. Pinduoduo gehört zu den größten chinesischen E-Commerce-Plattformen und betreibt einen interaktiven virtuellen Marktplatz, auf dem sich die Nutzer austauschen können, während sie sich nach Produkten umsehen. Über Pinduoduo können Käufer Produktinformationen mit sozialen Netzwerken teilen und Freunde, Familie und soziale Kontakte einladen, um gemeinsam online einzukaufen. Die eigene IT-Infrastruktur verbindet Käufer und Verkäufer nahtlos. Außerdem baut das Unternehmen seine Kompetenzen in Big Data Analytics, künstlicher Intelligenz und Machine Learning für die Optimierung von Dienstleistungen und Anwendungen aus. (10.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pinduoduo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Anbieters Pinduoduo Inc. (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) unter die Lupe.Der Kursaufschwung bei China-Aktien seit Mai gewinne an Dynamik und schüre die Hoffnung auf eine endgültige Trendwende. Anleger sollten bei der Aktienauswahl trotzdem selektiv vorgehen und zunächst auf ausgewählte Einzeltitel setzen.Chinesische Tech-Aktien würden sich seit Monaten klar besser als ihre US-Pendants entwickeln, mit denen sie üblicherweise verglichen würden und gegen die sie 2021 kein Land gesehen hätten. Ein Grund für die Outperformance finde sich in der zurückliegenden Kursentwicklung. Nach dem brutalen Abverkauf habe schon rein aus technischer Sicht Aufwärtspotenzial bestanden. Doch die Argumentation allein greife zu kurz. Tatsächlich fließe derzeit auch viel Geld aus dem Westen nach China und finde dort den Weg in den Tech- und Healthcare-Sektor, wie Bloomberg schreibe.Die Sorge der Anleger vor einer weiteren Regulierungswelle in der Digitalwirtschaft weiche offenbar zunehmend der Hoffnung, dass das Schlimmste überstanden sei. Dass die Spannungsthemen des Westens - hohe Inflation, Zinsangst und Konjunktureinbruch - in China weniger stark ausgeprägt seien und verschiedene Corona-Beschränkungen zuletzt gelockert worden seien, mache den Aktienmarkt zusätzlich attraktiv. Die günstige fundamentale Bewertung vieler Unternehmen gepaart mit soliden Bilanzen gebe es sozusagen als Zugabe.Pinduoduo besitze einen interessanten Hebel auf Kursbewegungen in der Branche und sei somit etwas für risikofreudige Anleger. Das Plus beim Papier des Erzrivalen von Alibaba und JD.com seit Mitte Mai belaufe sich auf üppige 95%. Die Pinduoduo-Aktie könne technisch gesehen leicht bis auf 75 Euro steigen. Bei Kursen unter 50 USD gelte es, sich zunächst zurückzuziehen, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.07.2022)Börsenplätze Pinduoduo-Aktie: