Kurzprofil Pilbara Minerals Ltd.:



Pilbara Minerals Ltd. (ISIN: AU000000PLS0, WKN: A0YGCV, Ticker-Symbol: PLR, ASX-Symbol: PLS) ist ein australisches Lithiumunternehmen mit Sitz in West Perth. Das Unternehmen befasst sich v.a. mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau von Mineralien in Australien. (18.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pilbara Minerals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Pilbara Minerals Ltd. (ISIN: AU000000PLS0, WKN: A0YGCV, Ticker-Symbol: PLR, ASX-Symbol: PLS) unter die Lupe.Die australischen Lithium-Aktien würden derzeit etwas besser aussehen als die nordamerikanischen. Auch bei Pilbara Minerals schaue es so aus, als ob die Aktie nach oben laufen wollte. Der Lithium-Sektor scheine sich so langsam zu fangen. Pilbara Minerals sei eine interessante Story, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.03.2024)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.