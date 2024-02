Tradegate-Aktienkurs Piedmont Lithium-Aktie:

Kurzprofil Piedmont Lithium Inc.:



Piedmont Lithium, Inc. (ISIN: US72016P1057, WKN: A3CPH1, Ticker-Symbol: 6S3, NASDAQ-Symbol: PLL) beschäftigt sich mit dem Aufbau eines integrierten Lithiumgeschäfts mit mehreren Vermögenswerten, das Lithiumhydroxid, ein kritisches Material, für die Lieferketten von Elektrofahrzeugen und Batterien in den Vereinigten Staaten bereitstellt, um die Schaffung einer sauberen Energiewirtschaft in Nordamerika zu unterstützen. Das Unternehmen entwickelt Lithiumhydroxid in Batteriequalität und andere Chemikalien, die für die Märkte für Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher in den Vereinigten Staaten wichtig sind. Zu den Projekten gehören Carolina Lithium und Tennessee Lithium in den Vereinigten Staaten sowie Partnerschaften in Québec mit Sayona Mining (ASX: SYA) und in Ghana mit Atlantic Lithium (AIM: ALL; ASX: A11). (07.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Piedmont Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Piedmont Lithium Inc. (ISIN: US72016P1057, WKN: A3CPH1, Ticker-Symbol: 6S3, NASDAQ-Symbol: PLL) unter die Lupe.Der Lithiumpreis stehe unter Druck, einige Minen hätten bereits dichtmachen müssen, da sie zu den aktuellen Preisen nicht mehr kostendeckend produzieren könnten. Andere Konzerne müssten Kosten sparen. Einer davon: Piedmont Lithium. Das Unternehmen wolle 27 Prozent seiner Belegschaft entlassen habe.Der Lithiumproduzent habe gestern erklärt, dass die Firma jährliche Einsparungen in Höhe von etwa zehn Millionen Dollar anstrebe. "Diese Kostensenkungen sind zwar schwierig, aber notwendig, um das Unternehmen langfristig zu positionieren", habe CEO Keith Phillips in der Erklärung gesagt. Piedmont habe ein Joint-Venture mit Sayona Mining mit Namen North American Lithium Quebec und ein Lithium-Projekt in Ghana. Das Gros der Kosteneinsparungsinitiative solle bis zum Ende des ersten Quartals abgeschlossen sein.Die Lithiumpreise seien inzwischen vom Rekordhoch Ende 2022 um mehr als 80 Prozent eingebrochen, und der Marktkonsens für dieses Jahr sei negativ. "Der Lithiummarkt durchlebt turbulente Zeiten", habe Allan Pedersen, Analyst für Lithium bei der Beratungsfirma Wood Mackenzie gesagt. "Während sich die Nachfrage in den letzten drei Jahren fast verdreifacht hat und im Jahr 2023 rund eine Million Tonnen erreichen wird, dürfte sich die Wachstumsrate abschwächen. Nichtsdestotrotz sind die Fundamentaldaten der Branche nach wie vor exzellent, angetrieben durch den globalen Druck zur Dekarbonisierung."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Piedmont Lithium-Aktie: