NASDAQ-Aktienkurs Piedmont Lithium-Aktie:

43,42 USD +3,85% (29.08.2023, 16:10)



ISIN Piedmont Lithium-Aktie:

US72016P1057



WKN Piedmont Lithium-Aktie:

A3CPH1



Ticker-Symbol Piedmont Lithium-Aktie:

6S3



NASDAQ-Symbol Piedmont Lithium-Aktie:

PLL



Kurzprofil Piedmont Lithium Inc.:



Piedmont Lithium, Inc. (ISIN: US72016P1057, WKN: A3CPH1, Ticker-Symbol: 6S3, NASDAQ-Symbol: PLL) beschäftigt sich mit dem Aufbau eines integrierten Lithiumgeschäfts mit mehreren Vermögenswerten, das Lithiumhydroxid, ein kritisches Material, für die Lieferketten von Elektrofahrzeugen und Batterien in den Vereinigten Staaten bereitstellt, um die Schaffung einer sauberen Energiewirtschaft in Nordamerika zu unterstützen. Das Unternehmen entwickelt Lithiumhydroxid in Batteriequalität und andere Chemikalien, die für die Märkte für Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher in den Vereinigten Staaten wichtig sind. Zu den Projekten gehören Carolina Lithium und Tennessee Lithium in den Vereinigten Staaten sowie Partnerschaften in Québec mit Sayona Mining (ASX: SYA) und in Ghana mit Atlantic Lithium (AIM: ALL; ASX: A11). (29.08.2023/ac/a/n)



Newport Beach (www.aktiencheck.de) - Piedmont Lithium-Aktienanalyse von Roth MKM:Die Analysten von Roth MKM stufen die Aktie von Piedmont Lithium Inc. (ISIN: US72016P1057, WKN: A3CPH1, Ticker-Symbol: 6S3, NASDAQ-Symbol: PLL) weiterhin mit "buy" ein.Das Unternehmen aktualisiere sein Modell, nachdem es angekündigt habe, dass es seine Option auf den Erwerb eines 22,5%igen Anteils an Atlantic Lithium's Flaggschiff in Ghana ausüben werde, sowie die jüngsten Finanzergebnisse und den Marktwert der Aktienanlagen. Roth MKM füge hinzu, dass die Senkung des Kursziels von 190 auf 184 USD hauptsächlich die niedrigeren Bewertungen für diese Investitionen widerspiegele.Die Analysten von Roth MKM stufen die Aktie von Piedmont Lithium weiterhin mit "buy" ein. (Analyse vom 28.08.2023)Börsenplätze Piedmont Lithium-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Piedmont Lithium-Aktie:40,00 EUR +3,49% (29.08.2023, 15:54)