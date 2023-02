Börsenplätze Piedmont Lithium-Aktie:



Kurzprofil Piedmont Lithium:



Piedmont Lithium Inc. (ISIN: AU000000PLL5, WKN: A2DWL3, Ticker-Symbol: PL4, ASX-Ticker-Symbol: PLL) ist ein Unternehmen in der Entwicklungsphase. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Aufbau eines integrierten Lithiumgeschäfts mit mehreren Vermögenswerten, das Lithiumhydroxid, ein kritisches Material, für die Lieferketten von Elektrofahrzeugen und Batterien in den Vereinigten Staaten bereitstellt, um die Schaffung einer sauberen Energiewirtschaft in Nordamerika zu unterstützen. Das Unternehmen entwickelt Lithiumhydroxid in Batteriequalität und andere Chemikalien, die für die Märkte für Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher in den Vereinigten Staaten wichtig sind. (24.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Piedmont Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Piedmont Lithium-Aktie (ISIN: AU000000PLL5, WKN: A2DWL3, Ticker-Symbol: PL4, ASX-Ticker-Symbol: PLL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Der Aktionär" Best of Lithium-Index umfasse neun aussichtsreiche Lithium-Aktien. Seit Jahresanfang habe der Index rund 18 Prozent zugelegt. Ein Unternehmen zeige gegenüber den anderen Lithium-Playern eine hohe relative Stärke.Es sei die Rede von Piedmont Lithium. Während Indexmitglied Livent seit Jahresbeginn 25 Prozent zugelegt und der Lithiumplayer Albemarle rund 18 Prozent gewonnen habe, habe sich der Kurs von Piedmont Lithium um mehr als 44 Prozent verteuert.Vor kurzen sei bekannt geworden, dass einer der größten Batterie- und Akkuhersteller LG Chem sich mit knapp 5,7 Prozent an Piedmont beteiligt habe. Zusätzlich hätten beide Unternehmen einen Abnahmevertrag von 200.000 Tonnen Lithium-Aluminium-Silikat bei einer Laufzeit von vier Jahren geschlossen.Statista rechne damit, dass sich die Nachfrage nach Batterien bis 2030 vervierfachen werde. Davon sollten die Unternehmen aus dem Best of Lithium-Index profitieren, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.