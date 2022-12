Börsenplätze Piedmont Lithium-Aktie:



Kurzprofil Piedmont Lithium Inc.:



Piedmont Lithium, Inc. (ISIN: US72016P1057, WKN: A3CPH1, Ticker-Symbol: 6S3, NASDAQ-Symbol: PLL) beschäftigt sich mit dem Aufbau eines integrierten Lithiumgeschäfts mit mehreren Vermögenswerten, das Lithiumhydroxid, ein kritisches Material, für die Lieferketten von Elektrofahrzeugen und Batterien in den Vereinigten Staaten bereitstellt, um die Schaffung einer sauberen Energiewirtschaft in Nordamerika zu unterstützen. Das Unternehmen entwickelt Lithiumhydroxid in Batteriequalität und andere Chemikalien, die für die Märkte für Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher in den Vereinigten Staaten wichtig sind. Zu den Projekten gehören Carolina Lithium und Tennessee Lithium in den Vereinigten Staaten sowie Partnerschaften in Québec mit Sayona Mining (ASX: SYA) und in Ghana mit Atlantic Lithium (AIM: ALL; ASX: A11). (07.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Piedmont Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Piedmont Lithium Inc. (ISIN: US72016P1057, WKN: A3CPH1, Ticker-Symbol: 6S3, NASDAQ-Symbol: PLL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Lithiumsektor sei in den vergangenen Wochen unter Druck gekommen. Insbesondere eine negative Studie von Goldman Sachs belaste den Sektor. Doch andere Analysten sähen weiterhin Potenzial für den Lithiumsektor. So zum Beispiel David Deckelbaum von Cowen. Und das sei sein Favorit für das kommende Jahr.Piedmont Lithium sei nach Ansicht von Cowen eine gute Idee für 2023. Analyst David Deckelbaum habe den aufstrebenden Lithiumproduzenten mit "outperform" eingestuft und gesagt, dass die Aktie im nächsten Jahr aufgrund der starken Rohstoffpreise und mehrerer nordamerikanischer Projekte um mehr als 60 Prozent steigen könnte. "Piedmont ist unserer Ansicht nach für einen bedeutenden Kursanstieg im Jahr 2023 positioniert, da sich die anhaltende Stärke der Lithiumpreise mit den ersten Cashflows von Piedmont überschneidet, die unserer Meinung nach mit der Wiederinbetriebnahme der NAL-Mine in Quebec unterschätzt werden", habe Deckelbaum in einer Notiz am Mittwoch geschrieben."Mehrere andere Katalysatoren, einschließlich zukünftiger Ankündigungen von Abnahmen, Updates zu Ghana und Carolina-Genehmigungen, werden unserer Ansicht nach die Aktien in Richtung unseres Kursziels von 90 Dollar treiben", habe Deckelbaum hinzugefügt. Die Anleger unterschätzten andere Katalysatoren für die Aktie. Es werde erwartet, dass Piedmont davon profitieren werde, wenn die USA ihre Energieinfrastruktur von fossilen Brennstoffen abkoppeln würden und sich die Autohersteller mit der Produktion von Elektrofahrzeugen beeilen würden.Der Lithiumsektor sei aktuell in einer Konsolidierungsphase. Die fundamentalen Rahmenbedingungen sprächen allerdings für eine Fortsetzung der Rally. Dennoch: Anleger sollten erst eine erneute Trendwende abwarten, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur Piedmont Lithium-Aktie. (Analyse vom 07.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link