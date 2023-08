Börsenplätze Piedmont Lithium-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Piedmont Lithium-Aktie:

43,60 EUR -0,68% (09.08.2023, 10:35)



NASDAQ-Aktienkurs Piedmont Lithium-Aktie:

48,06 USD -2,69% (08.08.2023)



ISIN Piedmont Lithium-Aktie:

US72016P1057



WKN Piedmont Lithium-Aktie:

A3CPH1



Ticker-Symbol Piedmont Lithium-Aktie:

6S3



NASDAQ-Symbol Piedmont Lithium-Aktie:

PLL



Kurzprofil Piedmont Lithium Inc.:



Piedmont Lithium, Inc. (ISIN: US72016P1057, WKN: A3CPH1, Ticker-Symbol: 6S3, NASDAQ-Symbol: PLL) beschäftigt sich mit dem Aufbau eines integrierten Lithiumgeschäfts mit mehreren Vermögenswerten, das Lithiumhydroxid, ein kritisches Material, für die Lieferketten von Elektrofahrzeugen und Batterien in den Vereinigten Staaten bereitstellt, um die Schaffung einer sauberen Energiewirtschaft in Nordamerika zu unterstützen. Das Unternehmen entwickelt Lithiumhydroxid in Batteriequalität und andere Chemikalien, die für die Märkte für Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher in den Vereinigten Staaten wichtig sind. Zu den Projekten gehören Carolina Lithium und Tennessee Lithium in den Vereinigten Staaten sowie Partnerschaften in Québec mit Sayona Mining (ASX: SYA) und in Ghana mit Atlantic Lithium (AIM: ALL; ASX: A11). (09.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Piedmont Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Piedmont Lithium Inc. (ISIN: US72016P1057, WKN: A3CPH1, Ticker-Symbol: 6S3, NASDAQ-Symbol: PLL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Lithium sei auf der einen Seite ein begehrter Rohstoff, auf der anderen Seite rege sich immer wieder Widerstand seitens der Bewohner in der Nähe solcher Minen. Mit diesem Problem habe derzeit der amerikanische Konzern Piedmont Lithium, ein Lithium-Lieferant von Tesla, zu kämpfen. Hier die Details.Stein des Anstoßes sei das Projekt in der Nähe der Stadt Charlotte, eine der größten Städte des US-Bundesstaates North Carolina. Diese Mine sollte den amerikanischen E-Autobauer Tesla mit Lithium versorgen. Der Vertrag sei vor zwei Jahren unterzeichnet und mittlerweile ausgesetzt worden.Bei einem wichtigen Treffen vor Ort habe der Konzern auf jede Menge Skepsis und Ärger bei Beamten der Stadt und bei den Bewohnern gestoßen. Es bestehe weiterhin große Uneinigkeit darüber, inwiefern der Bau der Mine Einfluss auf die zahlreichen Wasserbrunnen in der Gegend haben werde. Piedmont habe den Hausbesitzern finanzielle Hilfe angeboten, falls diese ihr Haus aufgrund der Mine nicht verkaufen könnten. Ferner sei das Unternehmen bereit, aufbereitetes Wasser nicht in die örtlichen Wasserstraßen einzuleiten. Die Fronten würden verhärtet bleiben, mit einem positiven Ende sei vorerst nicht zu rechnen.Piedmont Lithium befinde sich im "Der Aktionär" Best of Lithium-Index. Derzeit höchste Indexgewichtung habe Sociedad Química y Minera de Chile gefolgt von Albemarle und Livent. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0AAS können Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von neun Lithium-Playern partizipieren, so Jürgen Dreifürst. (Analyse vom 09.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.