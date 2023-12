Börsenplätze Photronics-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Photronics-Aktie:

27,87 EUR +4,46% (19.12.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Photronics-Aktie:

30,82 USD +0,72% (20.12.2023, 17:29)



ISIN Photronics-Aktie:

US7194051022



WKN Photronics-Aktie:

879430



Ticker-Symbol Photronics-Aktie:

PQ2



NASDAQ-Symbol Photronics-Aktie:

PLAB



Kurzprofil Photronics Inc.:



Photronics, Inc. (ISIN: US7194051022, WKN: 879430, Ticker-Symbol: PQ2, NASDAQ-Symbol: PLAB) ist ein Hersteller von Fotomasken für integrierte Schaltkreise (IC) und Flachbildschirme (FPD). Fotomasken sind ein Schlüsselelement bei der Herstellung von ICs und FPDs und werden als Vorlagen für die Übertragung von Schaltkreismustern auf Halbleiterwafer und FPD-Substrate bei der Herstellung von ICs, einer Vielzahl von FPDs und in geringerem Maße auch von anderen Arten von elektrischen und optischen Komponenten verwendet. Das Unternehmen verkauft seine Fotomasken an Halbleiterentwickler und -hersteller sowie an Hersteller von FPDs. Die Fotomasken-Technologie wird auch für die Herstellung anderer elektronischer Produkte wie Photonik, mikroelektronische mechanische Systeme und bestimmte Anwendungen der Nanotechnologie eingesetzt. (20.12.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Photronics auf 22-Jahres-Hoch - Die Aktie legt trotz Halbleiterabschwächung zu - AktiennewsDie Aktien von Photronics (ISIN: US7194051022, WKN: 879430, Ticker-Symbol: PQ2, NASDAQ-Symbol: PLAB), das auf die Herstellung von Fotomasken und integrierten Schaltkreisen (ICs) spezialisiert ist, stiegen im Laufe des Monats um mehr als 40%, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe das sechste Jahr in Folge Rekordumsätze gemeldet und ein Wachstum von 8% im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet, während der Markt für Fotomasken in diesem Jahr praktisch stagniert habe. Das Unternehmen habe Finanzergebnisse gemeldet, einschließlich des Gewinns pro Aktie (0,6 US-Dollar gegenüber 0,53 US-Dollar Prognose), die weit über den Prognosen gelegen hätten, und eine Allzeit-Rekord-Betriebsmarge von 28,5% gemeldet.Das Unternehmen habe die Betriebskosten gesenkt, die weniger als 9% des Umsatzes ausgemacht hätten, und im vierten Quartal einen Nettogewinn von 37,2 Millionen US-Dollar erzielt. Im Laufe des Jahres habe sich der Gesamtumsatz von Photronics auf 892,1 Mio. US-Dollar belaufen und damit um 8% über dem Wert von 824,5 Mio. US-Dollar im Geschäftsjahr 2022 gelegen (eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 12% in den letzten sechs Jahren). Die Umsätze im Geschäftsjahr 2023 seien fast doppelt so hoch gewesen wie im Geschäftsjahr 2017, als das Unternehmen mit der Umsetzung einer gezielten Wachstumsstrategie begonnen habe, um die Flaute zu überwinden.Photronics erwarte, dass die gesamte Halbleiterindustrie um bis zu 12% schrumpfen werde, aber das Umsatzwachstum des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr bestätige, dass der Fotomaskenmarkt weniger zyklisch sei als die Branche insgesamt. Nach Aussagen des Managements würden Signale von Branchenführern und Kunden darauf hindeuten, dass der derzeitige Rückgang im Halbleiterzyklus etwa Mitte nächsten Jahres in die nächste Wachstumsphase übergehen sollte. Unter Berücksichtigung der zyklischen und produktionstechnischen Beobachtungen prognostiziere das Unternehmen, dass die allgemeine Nachfrage nach Fotomasken im zweiten oder dritten Quartal des Geschäftsjahres zu einer robusteren Wachstumsphase zurückkehren sollte.Die Umsätze mit integrierten Schaltkreisen seien im Jahresvergleich um 9,8% gestiegen und hätten ein Allzeithoch erreicht. Aufgeschlüsselt nach Hauptkategorien sei der IC-Umsatz im vierten Quartal um 1% gegenüber dem Vorquartal und um 5% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Umsätze aus dem High-End-Segment, definiert als Chip-Masken mit 28-Nanometer- oder kleinerer Technologie, hätten mit einem Wachstum von 27% (in k/k) im Jahresvergleich dazu beigetragen, den Umsatzrückgang im Hauptgeschäftssegment mehr als auszugleichen. Die High-End-Umsätze seien sowohl in den USA als auch in Asien stark gewesen. Der Rückgang des Umsatzes im Kernsegment um 9% sei hauptsächlich auf niedrigere Lieferprämien aufgrund einer etwas moderateren Nachfrage und normalisierter Vorlaufzeiten für neue Produkte zurückzuführen gewesen. (News vom 20.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link