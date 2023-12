Der Philly-Fed-Herstellungsindex möge regional sein, liefere aber entscheidende Hinweise zur Gesamtwirtschaftslage der USA. Im November habe der Index weiterhin im negativen Bereich verharrt und in den letzten 18 Monaten waren bereits 16 Monate davon negativ.

Seit dem Tief im April bei -31,3 Punkten habe sich der Index deutlich erholt und steige nun seit zwei aufeinanderfolgenden Monaten. Für Dezember (Donnerstag, 14:30 Uhr) werde ein weiterer Anstieg auf -3 Punkte prognostiziert.



Eine Rückkehr über die Nulllinie, welche das Ende der Rezession signalisieren würde, sei immer wahrscheinlicher. Eine anhaltende Stärke in der Industrie wäre begrüßenswert.



Eine zu kräftige Erholung in den kommenden Monaten könnte die Erwartungen an Zinssenkungen dämpfen. Ein positiver, aber nicht zu dynamischer Aufwärtstrend wäre aus Sicht der Anleger ideal. (20.12.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die US-Industrie befindet sich in einer Rezession, was sich seit 2022 in den Wirtschaftsindikatoren zeigt, so die Experten von eToro.Jedoch habe eine Katastrophe wie der Einbruch während der Corona-Krise vermieden werden können.