Kurzprofil Koninklijke Philips N.V.:



Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) ist ein weltweit führender Technologie- und Healthcare-Konzern. Das niederländische Unternehmen ist in erster Linie auf Healthcare- und Gesundheitsprodukte ausgerichtet und besetzt marktführende Positionen in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und Gesundheitsversorgung. Die Produktpalette des Unternehmens versorgt Fachkräfte und Patienten in jedem Stadium des Krankheitsverlauf: Von der Vorsorge über die Diagnose und Behandlung bis hin zur Patientenüberwachung und dem aktiven Gesundheitsmanagement sowohl stationär als auch im Heimbereich. Darüber hinaus bietet der Konzern Produkte für Privatpersonen, die sich auf die Bereiche Gesundheit und Wohlbefinden konzentrieren.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikkonzerns Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) unter die Lupe.Philips werde wegen fortgesetzter Lieferkettenprobleme und der Corona-Lockdowns in China pessimistischer für das Gesamtjahr. Am Markt komme das nicht gut an. Die Philips-Aktie verliere rund zehn Prozent und notiere nur noch knapp oberhalb des Jahreshochs. Tiefer habe der Kurs letztmals im Jahr 2012 notiert.Für 2022 rechne Philips nun mit einem Zuwachs beim Umsatz auf vergleichbarer Basis von ein bis drei Prozent, wie der Rivale von Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100) am Montag in Amsterdam bekannt gegeben habe. Zuvor seien die Niederländer von einem Plus von bis zu fünf Prozent ausgegangen. Dabei setze das Management auf eine Verbesserung im zweiten Halbjahr. Für Analyst James Vane-Tempest vom Investmenthaus Jefferies lasse der neue Ausblick wenig Spielraum für Fehler.In Q2 sei der Umsatz wegen anhaltender Probleme in der Lieferkette und längeren Lockdowns in China um ein Prozent auf knapp 4,2 Mrd. Euro geschrumpft. Auf vergleichbarer Basis seien die Erlöse um sieben Prozent gesunken. Hier seien Effekte aus Währungsschwankungen sowie Zu- und Verkäufe ausgeklammert. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITA) sei vor allem aufgrund deutlich gestiegener Kosten um knapp 60 Prozent auf 216 Mio. Euro zurückgegangen. Das entspreche einer Marge von gerade einmal 5,2 Prozent. Im Gesamtjahr strebe der Konzern hier nun rund zehn Prozent an. Insgesamt habe Philips in Q2 die Erwartungen der Analysten deutlich verfehlt.Philips habe bereits zuletzt wegen hausgemachter Probleme und der angespannten Lieferkettensituation schwache Zahlen geliefert. Besserung scheint es nicht zu geben, das Chartbild spricht eine klare Sprache, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Wer in die Branche investieren wolle, greife zu Siemens Healthineers. Der DAX-Titel habe die Probleme zuletzt bereits besser gemeistert und werde am 3. August selbst Zahlen präsentieren. (Analyse vom 25.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link