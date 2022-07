Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Philips-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Philips-Aktie:

19,698 EUR -9,02% (25.07.2022, 10:17)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

19,60 EUR -9,86% (25.07.2022, 10:05)



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext Amsterdam-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



Kurzprofil Koninklijke Philips N.V.:



Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) ist ein weltweit führender Technologie- und Healthcare-Konzern. Das niederländische Unternehmen ist in erster Linie auf Healthcare- und Gesundheitsprodukte ausgerichtet und besetzt marktführende Positionen in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und Gesundheitsversorgung. Die Produktpalette des Unternehmens versorgt Fachkräfte und Patienten in jedem Stadium des Krankheitsverlauf: Von der Vorsorge über die Diagnose und Behandlung bis hin zur Patientenüberwachung und dem aktiven Gesundheitsmanagement sowohl stationär als auch im Heimbereich. Darüber hinaus bietet der Konzern Produkte für Privatpersonen, die sich auf die Bereiche Gesundheit und Wohlbefinden konzentrieren. (25.07.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger und Benedikt-Luka Antic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) unter die Lupe.Der niederländische Medizintechnikkonzern Philips habe heute Morgen enttäuschende Zahlen zum Q2 2022 veröffentlicht. Beim vergleichbaren Gesamtumsatz habe sich das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1% auf EUR 4,18 Mrd. verschlechtert, Analysten hätten zuvor mit wenigstens einer Stagnation etwas mehr erwartet. Auf vergleichbarer Basis sei das Minus mit 7% weitaus stärker ausgefallen und ebenso knapp hinter den Prognosen zurückgeblieben. Das bereinigte EBITA hingegen habe mit EUR 216 Mio. (Q2 2021: EUR 532 Mio.) die Erwartungen von EUR 324 Mio. noch deutlicher verfehlt. Insbesondere Lockdowns in China, Materialengpässe, Inflationsdruck und der Krieg in der Ukraine seien Belastungsfaktoren für das Geschäft gewesen.Auch der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr sei nach unten angepasst worden. Das vergleichbare Umsatzwachstum solle dabei nur noch 1 bis 3% (zuvor 3 bis 5%) betragen. Erst ab der zweiten Jahreshälfte solle dem Management zufolge eine Verbesserung des Wachstums und der Rentabilität eintreten. Bis 2025 wolle man ein vergleichbares Umsatzwachstum von 4 bis 6% erreichen.In einer ersten vorbörslichen Marktreaktion auf das neue Zahlenwerk habe die Aktie rund 6% korrigiert.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research für die Philips-Aktie lautete "Kauf", so Helge Rechberger und Benedikt-Luka Antic, Analysten der RBI. (Analyse vom 25.07.2022)Offenlegungen:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten