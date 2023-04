7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Börsenplätze Philips-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Philips-Aktie:

19,328 EUR +11,37% (24.04.2023, 09:29)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

18,978 EUR +9,46% (24.04.2023, 09:15)



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext Amsterdam-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



Kurzprofil Koninklijke Philips N.V.:



Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) ist ein weltweit führender Technologie- und Healthcare-Konzern. Das niederländische Unternehmen ist in erster Linie auf Healthcare- und Gesundheitsprodukte ausgerichtet und besetzt marktführende Positionen in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und Gesundheitsversorgung. Die Produktpalette des Unternehmens versorgt Fachkräfte und Patienten in jedem Stadium des Krankheitsverlauf: Von der Vorsorge über die Diagnose und Behandlung bis hin zur Patientenüberwachung und dem aktiven Gesundheitsmanagement sowohl stationär als auch im Heimbereich. Darüber hinaus bietet der Konzern Produkte für Privatpersonen, die sich auf die Bereiche Gesundheit und Wohlbefinden konzentrieren. (24.04.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) unter die Lupe.Philips habe im ersten Quartal 2023 einen Umsatz von knapp EUR 4,2 Mrd. (Konsens: EUR 4,0 Mrd.) erzielt, was auf vergleichbarer Basis (vB) einer Umsatzsteigerung von 6% im Vergleich zum Vorjahresquartal entspreche (Q1 2022: EUR 3,9 Mrd.). Getragen worden sei diese positive Entwicklung unter anderem von einer Entspannung der Lieferketten. Hinsichtlich der einzelnen Geschäftssegmente habe der Bereich Diagnosis & Treatment (vB +15%) das stärkste Wachstum verzeichnen können, während die Umsätze betreffend Connected Care (vB +3%) gedämpfter ausgefallen seien. Das Segment Personal Health (vB -6%) habe einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen, welcher zu einem Großteil auf den bereits von Philips erwarteten Nachfragerückgang zurückzuführen gewesen sei.Das bereinigte EBITA habe für das erste Quartal EUR 359 Mio. und die zugehörige Marge 8,6% betragen. Beide Größen würden einer Steigerung im Vergleich zu den Vorjahreswerten entsprechen und sich angesichts der erhöhten Umsätze sowie der Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung ergeben. Des Weiteren seien die Analystenschätzungen von im Schnitt EUR 212 Mio. mit einer Marge von 5,75% mehr als deutlich übertroffen worden. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie habe mit EUR 0,22 die Markterwartungen von EUR 0,14 deutlich hinter sich gelassen.Hinsichtlich der bereits erwähnten Rückrufaktion von Beatmungs- und Schafüberwachungsgeräten habe Philips bekannt gegeben, EUR 575 Mio. für mögliche Prozesskosten beiseite zu legen. Außerdem seien bereits mehr als 95% der Ersatzgeräte produziert und großteils ausgeliefert worden.Philips halte weiterhin an seinem Jahresausblick 2023 fest, welcher von einem vergleichbaren Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich und einer bereinigten EBITA-Marge im hohen einstelligen Prozentbereich ausgehe.Die letzte Empfehlung für die Philips-Aktie lautete "Kauf", so Benedikt-Luka Antic, Analyst der RBI. (Analyse vom 24.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen