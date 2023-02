Tradegate-Aktienkurs Philips-Aktie:

16,458 EUR +1,14% (02.02.2023, 11:37)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

16,47 EUR +2,35% (02.02.2023, 11:36)



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext Amsterdam-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



Kurzprofil Koninklijke Philips N.V.:



Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) ist ein weltweit führender Technologie- und Healthcare-Konzern. Das niederländische Unternehmen ist in erster Linie auf Healthcare- und Gesundheitsprodukte ausgerichtet und besetzt marktführende Positionen in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und Gesundheitsversorgung. Die Produktpalette des Unternehmens versorgt Fachkräfte und Patienten in jedem Stadium des Krankheitsverlauf: Von der Vorsorge über die Diagnose und Behandlung bis hin zur Patientenüberwachung und dem aktiven Gesundheitsmanagement sowohl stationär als auch im Heimbereich. Darüber hinaus bietet der Konzern Produkte für Privatpersonen, die sich auf die Bereiche Gesundheit und Wohlbefinden konzentrieren. (02.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Philips: Stärkung der Ertragskraft - AktienanalyseDer Medizintechnikhersteller Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) hat das rabenschwarze Jahr 2022 versöhnlich beendet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Schlussquartal habe der Umsatz um zehn Prozent auf 5,4 Mrd. Euro zugelegt - bereinigt um Sondereffekte habe das Plus bei drei Prozent gelegen. Analysten hätten dagegen einen leichten Rückgang erwartet. Auch der befürchtete Einbruch des Betriebsgewinns (EBITA) sei ausgeblieben. Dieser habe mit 651 Mio. Euro sogar leicht über dem Vorjahreswert gelegen.Zur Stärkung der Ertragskraft habe der Konzern zudem angekündigt, seinen Sparkurs zu verschärfen. Bis 2025 sollten 6.000 weitere Stellen gestrichen werden. Bereits im Oktober habe Philips wegen der milliardenschweren Kosten im Zusammenhang mit dem Rückruf von schadhaften Beatmungsgeräten 4.000 Jobs abgebaut, fünf Prozent der damaligen Belegschaft. Durch die Einsparungen erhoffe sich der Konzern bis 2025 eine operative Marge zwischen zehn und etwa 15 Prozent. In den darauffolgenden Jahren solle sie bis auf etwa 20 Prozent steigen. Beim Umsatz werde ein Wachstum von jährlich rund 15 Prozent angepeilt. Analysten würden dennoch vorsichtig bleiben: Sie würden vor allem bemängeln, dass der Ausblick, so vielversprechend er auf den ersten Blick auch anmuten möge, keine Aspekte wie laufende Rechtsstreitigkeiten berücksichtige - und sähen daher die Gefahr, dass sich die jüngste Erholung der Philips-Aktie schnell als Strohfeuer entpuppen könnte.Defensive bleibe daher Trumpf, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 04/2023)Börsenplätze Philips-Aktie: