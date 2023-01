Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Kurzprofil Koninklijke Philips N.V.:



Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) ist ein weltweit führender Technologie- und Healthcare-Konzern. Das niederländische Unternehmen ist in erster Linie auf Healthcare- und Gesundheitsprodukte ausgerichtet und besetzt marktführende Positionen in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und Gesundheitsversorgung. Die Produktpalette des Unternehmens versorgt Fachkräfte und Patienten in jedem Stadium des Krankheitsverlauf: Von der Vorsorge über die Diagnose und Behandlung bis hin zur Patientenüberwachung und dem aktiven Gesundheitsmanagement sowohl stationär als auch im Heimbereich. Darüber hinaus bietet der Konzern Produkte für Privatpersonen, die sich auf die Bereiche Gesundheit und Wohlbefinden konzentrieren. (31.01.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) nach wie vor zu kaufen.Nach den enttäuschenden Ergebnissen der vergangenen Quartale vermochte es Philips im vierten Quartal 2022 wieder einmal auf ganzer Linie zu überzeugen: So verbesserte sich der vergleichbare Umsatz des Medizintechnik-Giganten um 3% auf EUR 5,42 Mrd. und war somit 11% über dem Konsens von EUR 4,88 Mrd. angesiedelt, so die Analysten der RBI. Noch positiver hätten jedoch die Gewinnkennzahlen des Konzerns hervorgestochen: Während das bereinigte EBITA mit EUR 651 Mio. die Markterwartungen von EUR 383 Mio. um satte 70% übertroffen habe, sei der bereinigte Gewinn je Aktie mit EUR 0,41 mehr als doppelt (!) so hoch ausgefallen, als von Analysten im Schnitt mit EUR 0,20 erwartet worden sei.Für das Geschäftsjahr 2023 erwarte sich das Management eine Verbesserung des vergleichbaren Umsatzes im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Des Weiteren rechne man mit einer bereinigten EBITA-Marge im hohen einstelligen Prozentbereich.Philips plane für das abgelaufene Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von EUR 0,85 je Aktie an seine Investor:innen in Form von Aktien auszuschütten.Eine der Maßnahmen, welche dem Konzern in der Meisterung seiner diversen gegenwärtigen Herausforderungen (Inflation, Rückrufdebakel) unterstützen solle, sei der Abbau von weiteren 6.000 Stellen. Zur Erinnerung: Bereits vergangenen Oktober sei der geplante Abbau von 4.000 Stellen kommuniziert worden. Der Jobabbau von somit insgesamt 10.000 Stellen (bzw. 13% des Personals) solle mit Ende 2023 zu rund 70% abgeschlossen sein. Laut CEO Roy Jakobs sei dies zwar eine "beträchtliche und einschneidende Maßnahme", welche aber angesichts der steigenden Kosten im Unternehmen notwendig seien. Des Weiteren wolle man so den Konzern "flexibler" gestalten.Laut Quartalsbericht sei Philips in der Lage gewesen, rund 90% der Produktion und 80% der Auslieferungen des Reparatur- und Austauschprogramms im Jahr 2022 abzuschließen. Man wolle in diesem Jahr sowohl das Programm als auch die laufenden Tests zu den betroffenen Geräten abschließen. Bei Letzteren habe der Konzern positive Ergebnisse des sogenannten DreamStation1-Modells vermeldet, welches ca. 68% der zu reparierenden bzw. auszutauschenden Geräte ausmache. Diesen nach sei es unwahrscheinlich, dass Patienten einen "nennenswerten Schaden" durch den Einsatz der DreamStation1 erfahren hätten. Weitere Testergebnisse anderer Modelle würden für das kommende zweite und dritte Quartal 2023 erwartet.Nach einem miserablen dritten Quartal 2022 vermochte das Zahlenwerk des Schlussquartals 2022 von Philips in puncto Umsatz und vor allem Gewinn auf ganzer Linie zu überzeugen, so die Analysten der RBI. Das Reparatur- und Austauschprogramm habe der Konzern wie geplant im Jahr 2022 großteils abgeschlossen, wobei sich die letzten Reparaturen sowie Testungen der betroffenen Geräte noch ins laufende Jahr erstrecken würden.Die jüngsten Tests des sogenannten DreamStation1-Modells hätten vielversprechende Ergebnisse geliefert, was die Hoffnung einiger Investor:innen habe aufkeimen lassen, dass die erwarteten Zahlungen bezüglich eines möglichen Vergleichs mit der US-Behörde FDA nicht so hoch ausfallen würden als bisher befürchtet. CEO Roy Jakobs erhoffe sich hier weitere Information seitens der Behörde im zweiten Halbjahr 2023.Aktuell werde die Philips-Aktie mit einem Abschlag von 34% im Vergleich zur Peer-Group auf Basis von KGV, EV/Sales und EV/EBIT für 2023e gehandelt. Auch wenn der Weg in der näheren Zukunft noch holprig bleiben dürfte, so handle es sich bei Philips um ein breit diversifiziertes Unternehmen mit Führungsposition in multiplen Produktgruppen.Aus diesem Grund erachtet Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, den derzeitigen Bewertungsabschlag als übertrieben und hält seine "Kauf"-Empfehlung für die Philips-Aktie aufrecht, erhöht allerdings sein Kursziel angesichts des starken Ergebnisses sowie der weiteren Abwicklung des Rückrufdebakels von EUR 15,00 auf EUR 17,50. (Analyse vom 31.01.2023)