Börsenplätze Philips-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Philips-Aktie:

18,98 EUR -0,63% (26.04.2023, 14:05)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

18,918 EUR -2,14% (26.04.2023, 13:51)



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext Amsterdam-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



Kurzprofil Koninklijke Philips N.V.:



Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) ist ein weltweit führender Technologie- und Healthcare-Konzern. Das niederländische Unternehmen ist in erster Linie auf Healthcare- und Gesundheitsprodukte ausgerichtet und besetzt marktführende Positionen in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und Gesundheitsversorgung. Die Produktpalette des Unternehmens versorgt Fachkräfte und Patienten in jedem Stadium des Krankheitsverlauf: Von der Vorsorge über die Diagnose und Behandlung bis hin zur Patientenüberwachung und dem aktiven Gesundheitsmanagement sowohl stationär als auch im Heimbereich. Darüber hinaus bietet der Konzern Produkte für Privatpersonen, die sich auf die Bereiche Gesundheit und Wohlbefinden konzentrieren. (26.04.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) weiterhin zu kaufen.Das Auftaktquartal 2023 von Philips habe sich mehr als sehen lassen können. Der niederländische Medizintechnikkonzern habe auf vergleichbarer Basis eine Verbesserung des Umsatzes von 6% im Vergleich zum Vorjahresquartal auf EUR 4,17 Mrd. (Konsens: EUR 3,99 Mrd.) erwirtschaftet. Das bereinigte EBITA habe ein Wachstum von knapp 50% auf EUR 359 Mio. verzeichnet und sei somit satte 69% über den Analystenschätzungen von im Schnitt EUR 212 Mio. angesiedelt gewesen. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie vermochte mit EUR 0,22 mehr als positiv zu überraschen, fiel dieser doch 57% höher als die Markterwartung von EUR 0,14 aus, so die Analysten der RBI.Die Auftragsbücher von Philips seien weiterhin gut gefüllt, trotz einer gleichen Anzahl an neuen Auftragseingängen im Vergleich zum Vorjahresquartal. So liege der derzeitige Auftragsbestand mehr als 10% höher als noch im ersten Quartal 2022 und sogar gut 30% über dem Niveau vom ersten Quartal 2021. Auch die Profitabilität dieser Aufträge habe sich laut Philips verbessert.Während sowohl Umsatz als auch Gewinn die Erwartungen übertroffen hätten, präsentiere sich mit Blick auf die einzelnen Sparten ein gemischtes Bild. So habe der für rund die Hälfte des konzernübergreifenden Umsatzes verantwortliche Bereich Diagnosis & Treatment auf vergleichbarer Basis ein Umsatzwachstum von starken 15% verzeichnet. Des Weiteren habe sich hier beinahe die bereinigte EBITA-Marge im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 11,3% verdoppelt. Die Sparte Connected Care hingegen habe ein Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von 3% aufgewiesen, während sich Personal Health um 6% verschlechtert habe. Letztere habe unter dem bereits im Vorfeld von Philips antizipierten Nachfragerückgang sowie Portfolioänderungen bezüglich Russland gelitten.Im Zuge des Quartalsberichts habe das Management den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigt: So rechne man weiterhin mit einem Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie einer bereinigten EBITA-Marge im hohen einstelligen Prozentbereich.In Bezug auf die Probleme/Rückrufe von Beatmungs- und Schlafüberwachungsgeräten sei laut Philips nun von mehr als 95% der zurückgerufenen Gerätschaften das Austauschprodukt produziert worden, wobei ein Großteil dieser bereits ausgeliefert worden sei. Der Konzern arbeite weiterhin an einer Einigung mit der US-Behörde FDA und sei Gegenstand einer Untersuchung des U.S. Department of Justice. Es seien allerdings im ersten Quartal 2023 EUR 575 Mio. an Rückstellungen in Zusammenhang mit einem erwarteten Ausgleich einer Sammelklage wegen wirtschaftlicher Verluste in den USA gebildet worden, welche CEO Roy Jakobs als "wichtigen Schritt zur Beilegung des Rechtsstreits" beschreibe.Aktuell werde die Aktie mit einem Abschlag von 30% im Vergleich zur Peer-Group auf Basis von KGV, EV/Sales und EV/EBIT für 2023e gehandelt. Auch wenn der Weg in der näheren Zukunft noch holprig bleiben dürfte, so handle es sich bei Philips um ein breit diversifiziertes Unternehmen mit Führungsposition in multiplen Produktgruppen sowie deutlich über dem Median der Vergleichsgruppe liegende erwartete Gewinnwachstumszahlen für die Jahre 2022-2025e (21,1% vs. 8,9%).Aus diesem Grund erachtet Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, den derzeitigen Bewertungsabschlag als übertrieben und hält seine "Kauf"-Empfehlung für die Philips-Aktie aufrecht, erhöht allerdings sein Kursziel angesichts des starken Ergebnisses sowie der weiteren Abwicklung des Rückrufdebakels von EUR 17,50 auf EUR 21,00. (Analyse vom 26.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: