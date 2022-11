Börsenplätze Philips-Aktie:



Kurzprofil Koninklijke Philips N.V.:



Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) ist ein weltweit führender Technologie- und Healthcare-Konzern. Das niederländische Unternehmen ist in erster Linie auf Healthcare- und Gesundheitsprodukte ausgerichtet und besetzt marktführende Positionen in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und Gesundheitsversorgung. Die Produktpalette des Unternehmens versorgt Fachkräfte und Patienten in jedem Stadium des Krankheitsverlauf: Von der Vorsorge über die Diagnose und Behandlung bis hin zur Patientenüberwachung und dem aktiven Gesundheitsmanagement sowohl stationär als auch im Heimbereich. Darüber hinaus bietet der Konzern Produkte für Privatpersonen, die sich auf die Bereiche Gesundheit und Wohlbefinden konzentrieren. (21.11.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät die Aktie von Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu kaufen.Das Q3 2022 sei für Philips ein Quartal zum Vergessen gewesen. Mit der vor den eigentlichen Ergebnissen publizierten Gewinnwarnung sei klar geworden, dass das Quartalsergebnis deutlich schlechter ausfallen würde als von Analysten im Vorfeld erwartet. Der Konzern leide weiterhin massiv unter der globalen Lieferkettenproblematik sowie der Abwicklung des Rückrufdebakels. Bei Letzterem scheine man zwar auf der Zielgeraden bezüglich eines Deals mit der US-Behörde FDA zu sein, allerdings habe diese zuletzt vermeldet, dass bestimmte bereits ausgetauschte bzw. reparierte Ventilatoren erneut zurückgerufen werden müssten.Im Zuge dieser zahlreichen Schwierigkeiten habe der seit kurzem amtierende CEO Roy Jakobs eine Vielzahl an "produktivitätssteigernder Maßnahmen" verkündet, welche in den kommenden Jahren unterstützend wirken sollten. Aktuell werde die Philips-Aktie mit einem Abschlag von 41% im Vergleich zur Peer-Group bzw. 17% im Vergleich zur eigenen Historie auf Basis von KGV, EV/Sales und EV/EBIT 2023e gehandelt. Auch wenn der Weg in der näheren Zukunft noch holprig bleiben dürfte, so handle es sich bei Philips um ein breit diversifiziertes Unternehmen mit Führungsposition in multiplen Produktgruppen und einem gut gefüllten Auftragsbuch.Aus diesem Grund erachtet Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, den derzeitigen Bewertungsabschlag als übertrieben und hält seine "Kauf"-Empfehlung aufrecht, reduziert allerdings das Kursziel auf EUR 15,00, um der aktuell schwierigen Situation des Konzerns Rechnung zu tragen. (Analyse vom 21.11.2022)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity