Tradegate-Aktienkurs Philips-Aktie:

19,938 EUR -0,14% (30.01.2024, 14:50)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

19,898 EUR -1,08% (30.01.2024, 14:59)



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext Amsterdam-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



Kurzprofil Koninklijke Philips N.V.:



Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) ist ein weltweit führender Technologie- und Healthcare-Konzern. Das niederländische Unternehmen ist in erster Linie auf Healthcare- und Gesundheitsprodukte ausgerichtet und besetzt marktführende Positionen in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und Gesundheitsversorgung. Die Produktpalette des Unternehmens versorgt Fachkräfte und Patienten in jedem Stadium des Krankheitsverlauf: Von der Vorsorge über die Diagnose und Behandlung bis hin zur Patientenüberwachung und dem aktiven Gesundheitsmanagement sowohl stationär als auch im Heimbereich. Darüber hinaus bietet der Konzern Produkte für Privatpersonen, die sich auf die Bereiche Gesundheit und Wohlbefinden konzentrieren. (30.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) weiterhin zu kaufen.Nach den enttäuschenden Jahreszahlen und den juristischen Schwierigkeiten in den USA gebe es zunächst wenig Grund zur Zuversicht. Ein Rechtsstreit mit der FDA, der zu einem Verkaufsstopp von Beatmungsgeräten in den USA und einer Belastung von 363 Millionen Euro im vierten Quartal geführt habe, mache die Situation nicht besser. Für 2024 sehe das Ganze jedoch etwas optimistischer aus: Philips prognostiziere ein Umsatzwachstum von 3 bis 5%. Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibe das Unternehmen aufgrund seiner starken Position im Bereich Diagnostics & Treatment und der Entwicklung von KI-Lösungen für die Diagnose von Krankheiten vielversprechend. Das margenstarke Softwaregeschäft biete die Chance, den Wettbewerbsvorteil von Philips mit exzellenten Daten zu nutzen. Die Aktie sei derzeit tendenziell niedrig bewertet, was jedoch aufgrund der unterschiedlichen Geschäftsfelder und der rechtlichen Risiken gerechtfertigt erscheine.Raphael Schicho, Analyst der RBI, erhöht aufgrund dieser Faktoren sein bisheriges Kursziel auf EUR 22 und empfiehlt die Philips-Aktie weiterhin zum Kauf. Das Kursziel basiere auf einer relativen Bewertung im Vergleich zu Peer-Group Unternehmen mit KGV, EV/EBIT und EV/Sales-Multiples. (Analyse vom 30.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Börsenplätze Philips-Aktie: