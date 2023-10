Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

Kurzprofil Koninklijke Philips N.V.:



Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) ist ein weltweit führender Technologie- und Healthcare-Konzern. Das niederländische Unternehmen ist in erster Linie auf Healthcare- und Gesundheitsprodukte ausgerichtet und besetzt marktführende Positionen in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und Gesundheitsversorgung. Die Produktpalette des Unternehmens versorgt Fachkräfte und Patienten in jedem Stadium des Krankheitsverlauf: Von der Vorsorge über die Diagnose und Behandlung bis hin zur Patientenüberwachung und dem aktiven Gesundheitsmanagement sowohl stationär als auch im Heimbereich. Darüber hinaus bietet der Konzern Produkte für Privatpersonen, die sich auf die Bereiche Gesundheit und Wohlbefinden konzentrieren. (27.10.2023/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Philips: Erneute Prognoseanhebung - AktienanalyseEine zunehmende Entspannung bei den Lieferketten lässt den Medizintechnikhersteller Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr blicken, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.So peile das Management für 2023 nun ein vergleichbares Umsatzwachstum von sechs bis sieben Prozent an. Bislang habe der Konzern ein Plus im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Auch in Punkto Ergebnis werde Philips zuversichtlicher. Die bereinigte Gewinnmarge (EBITA) solle jetzt zehn bis elf Prozent erreichen. Hier habe die Konzernspitze um CEO Roy Jakobs für 2023 zuletzt einen Wert im hohen einstelligen Prozentbereich anvisiert. Die Zahlen zum dritten Quartal sähen entsprechend aus: Der Umsatz sei auf vergleichbarer Basis um elf Prozent auf knapp 4,5 Mrd. Euro geklettert. Alle Regionen und Segmente hätten zum Wachstum beigetragen. Das bereinigte operative Ergebnis habe sich von 209 auf 457 Mio. Euro verbessert. Die Erwartungen seien damit übertroffen worden.An der Börse sei es dennoch abwärts gegangen. Vor allem der abermals gesunkene Auftragseingang sei bei Anlegern nicht gut angekommen. Analysten wie Graham Doyle von der UBS hätten zudem darauf hingewiesen, dass der angehobene Ausblick immer noch eine deutliche Wachstumsverlangsamung im Schlussquartal beinhalte. Auch sei bemängelt worden, dass es keine Neuigkeiten zum Beatmungsgeräte-Rückruf gegeben habe. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe zuletzt weitere Untersuchungen gefordert, um die Risiken für die Nutzer vollständig zu bewerten. Schon allein deshalb ist bei Investments weiter Vorsicht geboten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 42/2023)Börsenplätze Philips-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Philips-Aktie:17,68 EUR +1,94% (27.10.2023, 13:00)