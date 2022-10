7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil Koninklijke Philips N.V.:



Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) ist ein weltweit führender Technologie- und Healthcare-Konzern. Das niederländische Unternehmen ist in erster Linie auf Healthcare- und Gesundheitsprodukte ausgerichtet und besetzt marktführende Positionen in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und Gesundheitsversorgung. Die Produktpalette des Unternehmens versorgt Fachkräfte und Patienten in jedem Stadium des Krankheitsverlauf: Von der Vorsorge über die Diagnose und Behandlung bis hin zur Patientenüberwachung und dem aktiven Gesundheitsmanagement sowohl stationär als auch im Heimbereich. Darüber hinaus bietet der Konzern Produkte für Privatpersonen, die sich auf die Bereiche Gesundheit und Wohlbefinden konzentrieren. (24.10.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der niederländische Medizintechnikkonzern Philips habe soeben sein Zahlenwerk zum abgelaufenen Q3 veröffentlicht, wobei dieses nach dem vor knapp zwei Wochen publizierten Update wenig Überraschungspotenzial geborgen habe. Laut Management hätten die Lieferkettenengpässe sowie das schwierige gesamtwirtschaftliche Umfeld das Unternehmen weiterhin schwer belastet.Wie bereits angekündigt habe Philips einen Rückgang des vergleichbaren Umsatzes um 5% auf EUR 4,31 Mrd. verzeichnet, während das bereinigte EBITA mit EUR 209 Mio. lediglich 4,8% dessen ausgemacht habe.Des Weiteren habe Philips nicht geldwirksame Aufwendungen von EUR 1,3 Mrd. aufgrund einer vorgeschlagenen Vereinbarung der US-Behörde FDA verbucht, um die Probleme rundum des Rückrufdebakels bestimmter Schlaf- und Beatmungsgeräte in den USA zu lösen.Aufgrund der anhaltenden Lieferkettenproblematik sowie dem gesamtwirtschaftlichen Umfeld rechne Philips in Q4 2022 mit einem Rückgang des vergleichbaren Umsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie einer bereinigten EBITA-Marge im hohen einstelligen bis zweistelligen Prozentbereich.In einer ersten vorbörslichen Marktreaktion habe die Aktie zwischenzeitlich um 3,3% korrigiert.Die letzte Empfehlung für die Philips-Aktie lautete "Kauf", so Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 24.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen