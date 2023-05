Tradegate-Aktienkurs Philips-Aktie:

18,86 EUR -0,51% (04.05.2023, 15:16)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

18,876 EUR -0,73% (04.05.2023, 15:13)



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext Amsterdam-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



Kurzprofil Koninklijke Philips N.V.:



Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) ist ein weltweit führender Technologie- und Healthcare-Konzern. Das niederländische Unternehmen ist in erster Linie auf Healthcare- und Gesundheitsprodukte ausgerichtet und besetzt marktführende Positionen in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und Gesundheitsversorgung. Die Produktpalette des Unternehmens versorgt Fachkräfte und Patienten in jedem Stadium des Krankheitsverlauf: Von der Vorsorge über die Diagnose und Behandlung bis hin zur Patientenüberwachung und dem aktiven Gesundheitsmanagement sowohl stationär als auch im Heimbereich. Darüber hinaus bietet der Konzern Produkte für Privatpersonen, die sich auf die Bereiche Gesundheit und Wohlbefinden konzentrieren. (04.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Philips: Defensive bei Investments in die Aktie bleibt Trumpf - AktienanalyseDer Medizintechnikkonzern Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) ist im ersten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Angesichts einer Rückstellung in Höhe von 575 Mio. Euro für eine erste Sammelklage in den USA im Zusammenhang mit potenziell gesundheitsschädlichen Beatmungsgeräten habe sich der Nettoverlust gegenüber dem Vorjahreszeitraum um mehr als das Vierfache auf 665 Mio. Euro vergrößert. Die Aktie sei dennoch gefragt gewesen. Laut Citigroup-Analystin Veronika Dubajova würden die Rückstellungen auf Fortschritte bei den Rechtsstreitigkeiten hindeuten, auch wenn noch "erhebliche" Unsicherheiten herrschen würden. Zudem habe das Unternehmen im Tagesgeschäft dank abnehmender Lieferkettenprobleme weitaus besser abgeschnitten als befürchtet. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent auf 4,2 Mrd. Euro gestiegen. Analysten hätten lediglich mit etwas mehr als zwei Prozent Wachstum gerechnet. Das EBITDA klettere um fast die Hälfte auf 359 Mio. Euro - auch hier hätten Marktbeobachter einen deutlich niedrigeren Wert auf ihren Zetteln gehabt.Mit dem 14-prozentigen Kurssprung, mit dem die News an der Börse gefeiert worden seien, gewinne die Ende 2022 gestartete Erholung wieder an Fahrt. Analysten würden dennoch zur Vorsicht mahnen. Sie würden unter anderem darauf verweisen, dass Philips trotz der starken Zahlen die Jahresziele nicht angehoben habe. Unklar sei zudem, wann der nun schon seit zwei Jahren dauernde Albtraum des Unternehmens wegen seiner defekten Beatmungsgeräte ein Ende finde - und vor allem welches. In der ersten Sammelklage sei es schließlich "nur" um die wirtschaftlichen Verluste gegangen, die Patienten nach eigenen Angaben durch die Nutzung der schadhaften Beatmungsgeräte erlitten hätten. Eine weitere - womöglich noch kostspieligere - Sammelklage wegen der medizinischen Folgen und Klagen einzelner Patienten auf Schadenersatz seien noch anhängig. Auch die Verhandlungen mit dem US-Justizministerium und der Arzneimittelbehörde FDA seien noch nicht abgeschlossen.Defensive bei Investments in die Philips-Aktie bleibt daher Trumpf, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 17/2023)Börsenplätze Philips-Aktie: