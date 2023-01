Offenlegungen



Kurzprofil Koninklijke Philips N.V.:



Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) ist ein weltweit führender Technologie- und Healthcare-Konzern. Das niederländische Unternehmen ist in erster Linie auf Healthcare- und Gesundheitsprodukte ausgerichtet und besetzt marktführende Positionen in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und Gesundheitsversorgung. Die Produktpalette des Unternehmens versorgt Fachkräfte und Patienten in jedem Stadium des Krankheitsverlauf: Von der Vorsorge über die Diagnose und Behandlung bis hin zur Patientenüberwachung und dem aktiven Gesundheitsmanagement sowohl stationär als auch im Heimbereich. Darüber hinaus bietet der Konzern Produkte für Privatpersonen, die sich auf die Bereiche Gesundheit und Wohlbefinden konzentrieren. (30.01.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) unter die Lupe.Der niederländische Medizintechnikkonzern Philips habe heute sein Zahlenwerk zum abgelaufenen vierten Quartal veröffentlicht. Im letzten Firmenupdate zum Q3 2022 habe das Management noch vor Lieferkettenengpässen sowie dem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld des Unternehmens gewarnt, was den Aktienkurs auf Jahressicht um mehr als die Hälfte nach unten gezogen habe.Trotz dieser denkbar schlechten Ausgangsituation habe Philips seinen Umsatz in Q4 steigern können. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stehe mit einem Umsatz von EUR 5,42 Mrd. eine Steigerung von 10% zu Buche, auch die im Vorfeld pessimistischen Analystenschätzungen seien übertroffen worden. Zurückzuführen seien diese Ergebnisse auf eine verbesserte Komponentenversorgung. Die Geschäftsbereiche Connected Care und Diagnose & Treatment hätten ein prozentuelles Wachstum im mittleren einstelligen Bereich verzeichnet, während Personal Health einen Rückgang im mittleren einstelligen Bereich verzeichnete habe.Das bereinigte EBITA liege bei EUR 651 Mio. und die Marge im Verhältnis zum Umsatz lande mit ungefähr 12% unter dem Wert des Vorjahres, was hauptsächlich auf die Kosteninflation zurückzuführen gewesen sei, die nur teilweise durch Preisgestaltung und Produktivitätssteigerung habe ausgeglichen werden können.Philips habe heute zudem verkündet, bei der anstehenden Jahreshauptversammlung den Vorschlag zu unterbreiten, eine Dividende von 0,85 EUR pro Stammaktie zu beschließen und diese in Form von Aktien auszuschütten.Mit Blick auf die Zukunft erwarte Philips im Jahr 2023 ein vergleichbares Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich und eine bereinigte EBITA-Marge im hohen einstelligen Bereich. In Anbetracht der sich verlangsamenden Verbrauchernachfrage und einer allmählichen Verbesserung der Auftragsumsetzung im Jahr 2023 erwarte Philips einen langsamen Start in das Geschäftsjahr, mit Verbesserungen im Laufe des Jahres, unterstützt durch kontinuierliche Produktivitätsmaßnahmen und Preisanpassungen, welche vom erst im Oktober bestellten CEO initiiert würden.Die im Vorfeld pessimistischen Konsensschätzungen hätten sich somit nur bedingt bewahrheitet und der Ausblick stimme die Anleger:innen positiv. In einer ersten vorbörslichen Marktreaktion habe die Aktie um ca. 3,3% zulegen können.Die letzte Empfehlung für die Philips-Aktie lautete "Kauf", so Benedikt-Luka Antic, Analyst der RBI. (Analyse vom 30.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: