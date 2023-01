Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Koninklijke Philips N.V.:



Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) ist ein weltweit führender Technologie- und Healthcare-Konzern. Das niederländische Unternehmen ist in erster Linie auf Healthcare- und Gesundheitsprodukte ausgerichtet und besetzt marktführende Positionen in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und Gesundheitsversorgung. Die Produktpalette des Unternehmens versorgt Fachkräfte und Patienten in jedem Stadium des Krankheitsverlauf: Von der Vorsorge über die Diagnose und Behandlung bis hin zur Patientenüberwachung und dem aktiven Gesundheitsmanagement sowohl stationär als auch im Heimbereich. Darüber hinaus bietet der Konzern Produkte für Privatpersonen, die sich auf die Bereiche Gesundheit und Wohlbefinden konzentrieren.

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der angeschlagene Medizintechnikhersteller Philips habe ein rabenschwarzes Jahr 2022 zumindest mit einem guten vierten Quartal abgeschlossen. In den letzten drei Monaten seien Umsatz und operatives Ergebnis deutlich besser ausgefallen als von Experten erwartet. Die Aktie reagiere mit einem Plus von rund fünf Prozent positiv und notiere so hoch wie seit Anfang Oktober nicht mehr.Hohe Kosten für den angekündigten Stellenabbau und Konzernumbau sowie für den Rückruf und den Austausch bestimmter Beatmungsgeräte hätten Philips allerdings abermals in die roten Zahlen gedrückt. Unter dem Strich habe im vierten Quartal ein Minus von 105 Millionen Euro gestanden, wie der Siemens Healthiners ( ISIN DE000SHL1006 WKN SHL100 )-Konkurrent am Montag mitgeteilt habe.Der Umsatz habe um zehn Prozent auf 5,4 Milliarden Euro zugelegt - bereinigt um Sondereffekte wie Währungsschwankungen habe das Plus bei drei Prozent gelegen. Analysten hätten dagegen mit einem leichten Umsatzrückgang gerechnet. Das um Sondereffekte bereinigte EBITA habe Philips überraschend leicht steigern können. Hier hätten die von Bloomberg befragten Experten einen deutlichen Rückgang erwartet.Im Gesamtjahr 2022 habe der Erlös um vier Prozent auf 17,8 Milliarden Euro zugelegt. Hier habe Philips aber vom schwachen Euro profitiert, durch den der außerhalb der Eurozone erwirtschaftete Umsatz rechnerisch höher ausgefallen sei. Auf vergleichbarer Basis sei der Erlös um drei Prozent zurückgegangen. Der operative Gewinn sei um 36 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro gefallen. Wegen der Abschreibungen in der problematischen Schlaf- und Beatmungssparte und den Kosten für den Konzernumbau sei ein Verlust von 1,6 Milliarden Euro nach einem Überschuss von 3,3 Milliarden Euro im Jahr 2021 angefallen.Philips scheine auf dem Weg der Besserung zu sein. Doch der Umbau braucht Zeit und der Konzern muss sich viel Vertrauen zurückerarbeiten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Philips-Aktie. (Analyse vom 30.01.2023)Mit Material von dpa-AFX