Börsenplätze Philips-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Philips-Aktie:

14,268 EUR -7,22% (12.10.2022, 12:15)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

14,216 EUR -8,05% (12.10.2022, 12:08)



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext Amsterdam-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



Kurzprofil Koninklijke Philips N.V.:



Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) ist ein weltweit führender Technologie- und Healthcare-Konzern. Das niederländische Unternehmen ist in erster Linie auf Healthcare- und Gesundheitsprodukte ausgerichtet und besetzt marktführende Positionen in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und Gesundheitsversorgung. Die Produktpalette des Unternehmens versorgt Fachkräfte und Patienten in jedem Stadium des Krankheitsverlauf: Von der Vorsorge über die Diagnose und Behandlung bis hin zur Patientenüberwachung und dem aktiven Gesundheitsmanagement sowohl stationär als auch im Heimbereich. Darüber hinaus bietet der Konzern Produkte für Privatpersonen, die sich auf die Bereiche Gesundheit und Wohlbefinden konzentrieren. (12.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikkonzerns Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) unter die Lupe.Eine milliardenschwere Wertberichtigung sowie anhaltende Lieferkettenengpässe würden Philips m dritten Quartal belasten. Der Medizintechnikhersteller habe deutlich schlechter abschnitten als von Analysten erwartet. Und der Ausblick der Niederländer falle recht verhalten aus. Die Aktie setze ihre Talfahrt der letzten Wochen fort.Der Umsatz sei vorläufigen Zahlen zufolge auf vergleichbarer Basis um fünf Prozent auf 4,3 Milliarden Euro gesunken. Analysten hätten hier im Vorfeld mehr erwartet. Damit habe Philips auch die eigene Erwartung von Ende Juli verfehlt, im dritten Quartal wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren zu wollen.Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) dürfte bei bis zu 210 Millionen Euro liegen, schätze der Konkurrent von Siemens Healthineers. Das sei weniger als die Hälfte im Vergleich zum Vorjahresquartal, als Philips laut dem entsprechenden Quartalsbericht noch rund 512 Millionen Euro erreicht habe und ebenfalls weniger als von Analysten erwartet.Analyst David Adlington von J.P. Morgan habe die Nachrichten als erneut herbe Gewinnwarnung bezeichnet, da das vorläufige bereinigte EBITDA etwas mehr als 50 Prozent unterhalb der Konsensprognose liege. Er selbst habe sich im Vorfeld zwar konservativer gezeigt, seine Schätzung von 354 Millionen Euro habe Philips jedoch ebenfalls deutlich gerissen.Der Ausblick enttäusche ebenfalls: Für das vierte Quartal erwarte Philips wegen der Lieferkettenprobleme und dem sich verschlechternden wirtschaftlichen Umfeld nun einen Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis im mittleren einstelligen Prozentbereich. Ausgeklammert seien dabei Währungseffekte sowie Portfolioveränderungen. Die bereinigte EBITDA-Marge dürfte in einer Spanne im hohen einstelligen bis zweistelligen Bereich liegen.Zum Vergleich: Philips habe im Sommer zuletzt ein vergleichbares Umsatzplus von einem bis drei Prozent und eine bereinigte EEBITDA-Marge von rund zehn Prozent in Aussicht gestellt.Um die Produktivität zu verbessern, rufe Philips weitere Maßnahmen ins Leben, die bei der Vorlage der detaillierten Zahlen am 24. Oktober vorgestellt werden sollten. Die bereits getroffene Entscheidung, sich bei Forschung und Entwicklung auf weniger Projekte zu konzentrieren, führe zu einer Belastung von bis zu 165 Millionen Euro im dritten Quartal, habe in einer Mitteilung geheißen.Anleger würden verschnupft auf den weiterhin schwachen Newsflow reagieren. Ein Blick auf den Chart zeige: Die Bilanz in diesem Jahr sei mit einem Wertverlust von mehr als 50 Prozent tiefrot. Es werde spannend, wo der Vorstand ansetzen wolle, um die nachhaltige operative Trendwende einzuläuten. Abwarten, rät Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2022)