Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) ist ein weltweit führender Technologie- und Healthcare-Konzern.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Philips: Aktie fällt um mehr als 6% nach gesenktem JP Morgan-Rating - AktiennewsDie Aktien von Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) verlieren heute mehr als 6%, nachdem die Analysten von JP Morgan ihr Kursziel für die Aktien des niederländischen Elektronikherstellers gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" gesenkt haben, so die Experten von XTB.Der Quartalsbericht des Unternehmens sei besser ausgefallen als erwartet, aber die Bullen hätten dem Druck nicht standhalten können. Das Unternehmen kämpfe immer noch mit den Folgen eines Rückrufs von Millionen von Beatmungsgeräten zur Behandlung von Schlafapnoe, da Bedenken hinsichtlich der Giftigkeit der bei der Herstellung verwendeten Materialien bestünden.Umsatz: 5,4 Milliarden Euro gegenüber den Erwartungen von 4,98 Milliarden EuroErgebnis je Aktie (EPS): 0,41 Euro vs. 0,20 Euro Erwartungen- Philips habe angekündigt, 6.000 Mitarbeiter entlassen zu wollen, um die Rentabilität wiederherzustellen (die Hälfte werde in diesem Jahr entlassen, die andere Hälfte bis 2025), und erwarte eine stärkere Nachfrage nach Produkten in China im Jahr 2023, dank der Öffnung der dortigen Wirtschaft. Das Unternehmen beabsichtige außerdem, seine interne Organisation zu vereinfachen, um die Logistik und die Patientensicherheit zu verbessern.- Angesichts steigender Zinsen und Inflation könnte die Nachfrage nach den Geräten des Unternehmens in diesem Jahr zurückgehen, wenn es der Wirtschaft nicht gelinge, eine Rezession zu vermeiden. Die Stimmung sei durch überraschend schwache Einzelhandelsdaten aus Deutschland belastet worden, die auf eine angespannte Konsumlage im ersten Quartal 2023 hindeuten könnten. JP Morgan habe heute sein Kursziel für das Unternehmen von 10,90 Euro auf 9,00 Euro gesenkt.- In den vergangenen drei Monaten hätten Institutionen insgesamt mehr als 25% ihrer Anteile an dem Unternehmen verkauft, und die Gesamtzahl der Institutionen, die Aktien des Unternehmens halten würden, sei um fast 6% gesunken. Trotz der Rückgänge habe BlackRock seine Bestände im Jahr 2022 auf mehr als 78,5 Millionen Aktien gegenüber den am 1. Februar 2022 gemeldeten 63,5 Millionen Aktien erhöht (Anstieg um fast 24%). Im nächsten Bericht würden sich die Anleger wahrscheinlich auf die Nachfragedaten für das erste Quartal 2023 aus China konzentrieren.