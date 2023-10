Tradegate-Aktienkurs Philip Morris International-Aktie:

86,65 EUR +0,23% (04.10.2023, 16:26)



NYSE-Aktienkurs Philip Morris International-Aktie:

90,85 USD +0,64% (04.10.2023, 16:26)



ISIN Philip Morris International-Aktie:

US7181721090



WKN Philip Morris International-Aktie:

A0NDBJ



Ticker-Symbol Philip Morris International-Aktie NYSE-Euronext:

PM



Kurzprofil Philip Morris International Inc.:



Philip Morris International (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM) ist der global gesehen größte Hersteller von Tabakprodukten. Der Hauptsitz befindet sich in New York. Entstanden ist der Konzern in seiner heutigen Gestalt Ende März 2008 durch einen Spin-off vom bisherigen Mutterkonzern Altria Group. Die wohl bekannteste Marke des Unternehmens ist Marlboro, die weltweit die stärksten Verkaufszahlen hat. (04.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Philip Morris-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des US-Tabakwarenherstellers Philip Morris International Inc. (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM).Morgan Stanley bekräftige Philip Morris als seinen Top Pick im Bereich U.S. Food & Tobacco nach dem Investorentag des Unternehmens, der seine positive Einschätzung bestätigt habe. Mehrere Attribute würden Philip Morris "von anderen Staples-Unternehmen abheben", darunter ein positiver Ausblick auf das Mengenwachstum, eine "starke" Preissetzungsmacht und eine signifikante Wachstumsperspektive durch ein expandierendes rauchfreies Portfolio, so die Analyst.Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die Philip Morris International-Aktie weiterhin mit "overweight". Das Kursziel werde von 118,00 auf 113,00 USD gesenkt. (Analyse vom 03.10.2023)Börsenplätze Philip Morris International-Aktie: