Tradegate-Aktienkurs Philip Morris International-Aktie:

86,00 EUR +0,35% (29.11.2023, 13:28)



NYSE-Aktienkurs Philip Morris International-Aktie:

94,15 USD +0,11% (28.11.2023, 22:00)



ISIN Philip Morris International-Aktie:

US7181721090



WKN Philip Morris International-Aktie:

A0NDBJ



Ticker-Symbol Philip Morris International-Aktie NYSE-Euronext:

PM



Kurzprofil Philip Morris International Inc.:



Philip Morris International (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM) ist der global gesehen größte Hersteller von Tabakprodukten. Der Hauptsitz befindet sich in New York. Entstanden ist der Konzern in seiner heutigen Gestalt Ende März 2008 durch einen Spin-off vom bisherigen Mutterkonzern Altria Group. Die wohl bekannteste Marke des Unternehmens ist Marlboro, die weltweit die stärksten Verkaufszahlen hat. (29.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Philip Morris-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Celine Pannuti, Analystin von J.P. Morgan Securities, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des US-Tabakwarenherstellers Philip Morris International Inc. (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM) an.Sie sei der Ansicht, dass die europäischen Grundnahrungsmittel bis 2024 auf dem Weg zu einer weiteren Normalisierung der Finanzleistung seien, was zu einer weiteren Verringerung der Bewertungsmultiplikatoren führen sollte, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Die US-Bank sei gegenüber dem Bier-Subsektor positiv eingestellt, da dieser die beste Kombination aus Gewinnwachstum und angemessenen Bewertungen biete. Angesichts der Risiken einer Konvergenz der Multiplikatoren bleibe JP Morgan gegenüber hoch bewerteten Aktien vorsichtig.Celine Pannuti, Analystin von J.P. Morgan Securities, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Philip Morris International-Aktie bestätigt und das Kursziel von 110 auf 115 USD erhöht. (Analyse vom 29.11.2023)Börsenplätze Philip Morris International-Aktie: