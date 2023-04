Tradegate-Aktienkurs Philip Morris International-Aktie:

88,05 EUR -0,17% (21.04.2022, 17:01)



NYSE-Aktienkurs Philip Morris International-Aktie:

96,82 USD +0,11% (21.04.2022, 16:45)



ISIN Philip Morris International-Aktie:

US7181721090



WKN Philip Morris International-Aktie:

A0NDBJ



Ticker-Symbol Philip Morris International-Aktie NYSE-Euronext:

PM



Kurzprofil Philip Morris International Inc.:



Philip Morris International (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM) ist der global gesehen größte Hersteller von Tabakprodukten. Der Hauptsitz befindet sich in New York. Entstanden ist der Konzern in seiner heutigen Gestalt Ende März 2008 durch einen Spin-off vom bisherigen Mutterkonzern Altria Group. Die wohl bekannteste Marke des Unternehmens ist Marlboro, die weltweit die stärksten Verkaufszahlen hat. (21.04.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Philip Morris-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Tabakwarenherstellers Philip Morris International Inc. (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Philip Morris habe 8 Mrd. USD an Quartalsumsatz erreicht und somit knapp unter den Erwartungen gelegen. Beim Ergebnis habe man die Schätzungen sogar leicht übertroffen. Trotzdem sei die Aktie massiv nach unten gegangen. Das Ganze vor dem Hintergrund eines eher mauen Ausblicks, der wenig Wachstum verspreche. Analysten würden die Marktreaktion trotzdem für übertrieben halten. Es gibt also eine Kaufchance bei der Philip Morris-Aktie, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.04.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Philip Morris International-Aktie: