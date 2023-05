Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ja, die Marktbreite ließ zuletzt zu wünschen übrig, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch auch der Kursverlauf des Philadelphia Semiconductor Index sende derzeit eine Botschaft - und die sei eine andere! Der Reihe nach: Die Analyse der Halbleitertitel sei immer eine besonders spannende, denn dem Branchenbarometer werde regelmäßig ein konjunktureller Vorlaufcharakter beigemessen. Frei nach dem Motto: "Chips sind der Schmierstoff einer modernen Wirtschaft!" Charttechnisch würden sich die jüngsten Kursavancen im Abschluss einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation niederschlagen. In diesem Zusammenhang habe der Sprung über die horizontalen Hürden bei 3.200 Punkten für den endgültigen Befreiungsschlag gesorgt. Rein rechnerisch eröffne die untere Umkehr ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von über 1.000 Punkten - ausreichend, um perspektivisch das bisherige Allzeithoch vom Januar 2022 bei 4.068 Punkten ins Visier zu nehmen. Eine Einschätzung, welche durch die zuvor ausgeprägte, trendbestätigende Flagge untermauert werde. Um die aktuelle Steilvorlage nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es in Zukunft, die angeführte Nackenlinie der S-K-S-Umkehr bei rund 3.200 Punkten nicht mehr zu unterschreiten. (30.05.2023/ac/a/m)



