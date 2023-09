Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den im SOX Index zusammengefassten Halbleiterwerten wird häufig ein konjunktureller Vorlaufcharakter beigemessen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach dem Motto: "Chips sind der Schmierstoff einer modernen Wirtschaft". Deshalb sei die Analyse des Philadelphia Semiconductor Index oftmals eine ganz besonders spannende. Das gelte ganz allgemein, aber auch derzeit im Speziellen. Letzteres liege am Bruch des im Herbst vergangenen Jahres etablierten Aufwärtstrends (akt. bei 3.648 Punkten) bzw. am Unterschreiten des August-Tiefs bei 3.405 Punkten. Aufgrund dieser Entwicklung müsse die Kursentwicklung der letzten Monate als Topbildung mit einem kalkulatorischen Abschlagspotenzial von rund 450 Punkten interpretiert werden. Interessanterweise vollziehe sich die beschriebene obere Umkehr im Bereich einer ehemaligen Trendlinie, welche diverse Hochpunkte seit 2010 verbinde. Auch die quantitativen Indikatoren würden derzeit eher die Risiken betonen. Hervorheben möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die Topbildung im Verlauf des RSI bzw. das Ausstiegssignal seitens des MACD. Die Hochs vom 1. Quartal 2023 bei 3.234/3.169 Punkten würden derzeit den nächsten Rückzugsbereich abstecken. Um das derzeit angeschlagene Chartbild zu verbessern, sei dagegen eine schnelle Rückeroberung des o. g. Tiefs bei 3.405 Punkten notwendig. (25.09.2023/ac/a/m)



