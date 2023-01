Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den im Philadelphia Semiconductor Index zusammengefassten Einzelwerten wird häufig ein konjunktureller Vorlaufcharakter beigemessen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Deshalb hätten viele Investoren generell ein besonderes Augenmerk auf den nebenstehenden Chartverlauf. Doch auch im Speziellen - sprich aktuell - sei der sog. Sox-Index einen Blick wert. Schließlich sei der seit Anfang 2022 bestehende Abwärtstrend inzwischen Geschichte. Im übergeordneten Kontext könne die Entwicklung der vergangenen 12 Monate damit als klassische Korrekturflagge interpretiert werden. Als Sahnehäubchen steche noch eine weitere Formation ins Auge: So sorge das jüngste Verlaufshoch (2.971 Punkte) für den Abschluss eines "Tasse-Henkel"-Umkehrmusters. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergebe sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 700 Punkten bzw. ein Kursziel im Bereich von 3.475 Punkten. Auf dem Weg in diese Region würden die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei 3.200 Punkten ein wichtiges Etappenziel definieren. Auf der Unterseite bestünden indes Unterstützungen bei 2.750 Punkten sowie vor allem in Form des Aufwärtsgaps von Anfang Januar bei 2.663/2.649 Punkten. (31.01.2023/ac/a/m)



