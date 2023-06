Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Generell kommt der Analyse der Halbleitertitel eine besondere Bedeutung zu, denn dem Philadelphia Semiconductor Index wird regelmäßig ein konjunktureller Vorlaufcharakter beigemessen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Frei nach dem Motto: "Chips sind der Schmierstoff einer modernen Wirtschaft!" Charttechnisch würden sich die jüngsten Kursavancen in einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation niederschlagen. Rein rechnerisch eröffne die untere Umkehr ein Anschlusspotenzial von über 1.000 Punkten - ausreichend, um perspektivisch das bisherige Allzeithoch vom Januar 2022 bei 4.068 Punkten ins Visier zu nehmen. Eine Einschätzung, welche durch die zuvor ausgeprägte, trendbestätigende Flagge untermauert werde. Es lägen also zwei unterschiedliche Kursmuster mit der gleichen konstruktiven Botschaft vor. In ihrem technischen Jahresausblick würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt darüber hinaus einen Schwerpunkt auf zyklische Einflussfaktoren legen - und hier vor allem auf den US-Präsidentschaftszyklus auf der einen sowie den Dekadenzyklus auf der anderen Seite. Besonders interessant würden sie dabei Phasen finden, die sich durch einen doppelt zyklischen Rücken- oder Gegenwind auszeichnen würden. (12.06.2023/ac/a/m)



