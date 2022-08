Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Beim Philadelphia Semiconductor Index hatten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt zuletzt einen charttechnischen Befreiungsschlag diskutiert, indem die Schlüsselbranche "Halbleitertitel" eine klassische Korrekturflagge ausbildet.



Mit dem Sprung über den Korrekturtrend seit Jahresbeginn (akt. bei 2.966 Punkten) sei in der Zwischenzeit genau die seinerzeit diskutierte positive Weichenstellung gelungen. Der beschriebene Ausbruch werde durch das jüngste MACD-Kaufsignal sowie durch den Bruch des seit November vergangenen Jahres bestehenden Baissetrends im Verlauf des RSI bestätigt. Per saldo sei also die entscheidende charttechnische Stellschraube für eine Rückkehr in die Erfolgsspur aktiviert worden. Die 38-Wochen-Linie (akt. bei 3.255 Punkten) definiere ein erstes Anlaufziel, ehe das März-Hoch bei 3.633 Punkten wieder auf die Agenda rücke. Über den Tellerrand hinausgeblickt, verspreche die beschriebene Flagge sogar ein hinreichendes Anschlusspotenzial, um langfristig das Rekordhoch vom Januar bei 4.068 Punkten ins Visier zu nehmen. Um den Flaggenausbruch nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es indes in Zukunft, das Tief der letzten Woche (2.929 Punkte) nicht mehr zu unterschreiten. (08.08.2022/ac/a/m)



