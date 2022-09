Die Währungen der europäischen Länder, einschließlich des Pfunds, hätten das ganze Jahr über gegenüber dem Dollar an Wert verloren, obwohl in diesem Jahr mehr Zinserhöhungen eingepreist worden seien als in den USA. Aber es gebe einen Unterschied zwischen dem, was eingepreist sei, und dem, was tatsächlich passiert sei. Die US-Notenbank FED habe die Zinsen aggressiv angehoben, während die europäischen Zentralbanken im Kielwasser der FED gezögert hätten, was die Währungen schwächte und wiederum die britischen und europäischen Zentralbanken schließlich zum Handeln gezwungen habe.



Die Experten von LGIM erwarten, dass die BoE versuchen wird, gegen die Schwäche anzukämpfen. Obwohl die Erklärung vom Montag nicht überzeugend gewesen sei, werde sie nicht zögern, die Zinsen so weit wie nötig anzuheben. In der Zwischenzeit werde die Regierung bei der Umsetzung ihres Wachstumsplans wohl vorsichtiger sein. Während die Dynamik des Pfunds eindeutig negativ sei, habe sich auch eine negative Stimmung aufgebaut, die nach Meinung der Experten auch wieder drehen könne.



In Anbetracht dessen haben die Experten von LGIM beschlossen, das Britische Pfund gegenüber dem Euro in ihren taktischeren Portfolios moderat positiv zu bewerten. Aber der Umfang ihrer Position sei nicht so groß, wie es der Bewertungsaspekt allein aufgrund der höheren politischen Unsicherheit nahelegen würde. Bei einem weiteren Rückgang des Pfunds würden die Experten von LGIM die Position wahrscheinlich mittelfristig aufstocken, da sich die Bewertung noch weiter verbessern könnte. Sie würden glauben, dass eine Unterstützung durch die Regierung oder die BoE dadurch nur noch wahrscheinlicher werde.



Die positive Korrelation zwischen Aktien und Anleihen sei in diesem Jahr eine Herausforderung für Multi-Asset-Fonds gewesen, da die übliche gegenläufige Performance, die man in den letzten 20 Jahren gesehen habe, 2022 nicht mehr existiert habe. Die Schwäche des Pfund Sterling hat unseren Fonds geholfen, einige Verluste abzufedern, da unser global diversifizierter Ansatz zu Beständen in Überseewährungen führt, die an Wert gewonnen haben, insbesondere den US-Dollar, so die Experten von LGIM. Fonds mit höherem Risiko und typischerweise höherem Fremdwährungsengagement hätten stärker profitiert als Fonds mit geringerem Risiko. (27.09.2022/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Am Freitag erlebten wir die drittschlechteste Tagesperformance des Pfund Sterling gegenüber dem US-Dollar seit dem Schwarzen Mittwoch 1992, so Christopher Teschmacher, Multi-Asset Fondsmanager bei Legal & General Investment Management (LGIM).Die Reaktion mit höheren Renditen und einer schwächeren Währung sei für ein Industrieland ziemlich einmalig. So überrasche es nicht, dass viele argumentieren würden, das Vereinigte Königreich werde immer mehr zu einem Schwellenland. Vergleiche mit der Krise von 1992 seien leicht zu ziehen.