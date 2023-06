Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

33,75 EUR -0,30% (27.06.2023, 09:03)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

36,89 USD -3,68% (26.06.2023, 22:02)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (27.06.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfizer steht wegen fehlerhaftem Adipositas-Medikament unter Druck - AktiennewsDie Aktien des weltweit tätigen Pharmaunternehmens Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) sind heute um fast 4 Prozent gefallen, nachdem die Arbeit an einem experimentellen Medikament gegen Fettleibigkeit (Lotiglipron) eingestellt wurde, das nach Angaben des Unternehmens in klinischen Versuchen erhöhte Werte eines wichtigen Enzyms verursachte, das ein Risiko für Lebererkrankungen darstellen könnte, so die Experten von XTB.Pfizer habe erklärt, dass es sich stattdessen auf ein anderes orales Medikament gegen Fettleibigkeit, Danuglipron, konzentrieren werde, das sich bereits in der klinischen Phase II befinde.Die Anleger hätten nervös auf diese Ankündigung reagiert, denn das Potenzial dieses Marktes sei enorm, und auch die Konkurrenz (Eli Lilly (LLY.US) (Mounjaro) und Novo Nordisk (NOVOB.DK) (Wegovy)) arbeite hart daran, die beste Version des Medikaments auf den Markt zu bringen. Der CEO von Pfizer, Albert Bourla, habe gesagt, dass das Medikament gegen Fettleibigkeit dem Unternehmen letztendlich 10 Milliarden Dollar pro Jahr einbringen könnte.Die Ankündigung, zu einer oralen Formulierung überzugehen, sei jedoch aus Sicht der Investoren nicht ideal. Wie Analysten berichten würden, scheine der Markt für orale Behandlungen in diesem Bereich von der Pille von Eli Lilly dominiert zu werden. Übergewichtige oder fettleibige Patienten, die Orforglipron (das orale Adipositas-Medikament von Eli Lilly) einmal täglich eingenommen hätten, hätten nach 36 Wochen 14,7 Prozent ihres Körpergewichts verloren, so die Ergebnisse einer klinischen Mittelphase-Studie, die das Unternehmen am Freitag veröffentlicht habe.Börsenplätze Pfizer-Aktie: