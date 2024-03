Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (06.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit dem Vertrieb des von BioNTech ( ISIN US09075V1026 WKN A2PSR2 ) entwickelten Covid-19-Impfstoff Comirnaty und dem Corona-Medikament Paxlovid habe Pfizer Gewinne in Milliardenhöhe generiert. Die Amerikaner hätten den finanziellen Spielraum für Zukäufe genutzt, darunter auch die Übernahme des Onkologie-Spezialisten Seagen für satte 43 Milliarden Dollar. Doch die Aktie kenne seit Monaten nur den Weg nach unten, womit die Dividendenrendite immer weiter steige.Vor kurzem habe die Aktie von Pfizer bei 25,61 Dollar ein neues Mehrjahrestief markiert, der Börsenwert liege inzwischen "nur" noch bei 147 Milliarden Dollar. Allein für die Akquisitionen von Seagen, Biohaven, Arena Pharmaceuticals und Global Blood Therapeutics habe der Pharma-Riese insgesamt 66,7 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt. Kurzum: Pfizer habe sich frisches Wachstum teuer eingekauft.Pfizer habe neue Wachstumstreiber dringend nötig. Wichtige Top-Seller würden peu à peu ihren Patentschutz verlieren und seien immer größerer Konkurrenz ausgesetzt. So habe Pfizer im Jahr 2023 bei Kassenschlagern wie Xeljanz, Ibrance oder Xtandi prozentual einstellige Umsatzrückgänge im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet.Durch die vor allem massiv gesunkene Nachfrage nach Corona-Impfstoffen und dem Covid-19-Medikament Paxlovid sei 2023 der Konzernumsatz um 41 Prozent und der Gewinn um satte 93 Prozent eingebrochen.Pfizer habe für dieses Jahr eine Quartalsdividende in Höhe von 0,42 Dollar je Aktie festgesetzt, was in Summe 1,68 Dollar für das laufende Jahr entspreche. Ausgehend vom gestrigen Schlusskurs in New York entspreche dies einer derzeitigen Dividendenrendite von 6,44 Prozent. Allerdings sollten Anleger nicht die Schulden von Pfizer aus den Augen verlieren, die sich per Ende 2023 auf etwa 61,5 Milliarden Dollar belaufen hätten.Die hohe Dividende sei sicherlich ein Argument für die Pfizer-Aktie. Dem gegenüber stehe allerdings ein ordentlicher Schuldenberg und eine charttechnische Verfassung, die nicht gerade zum Einstieg locke. Es gibt ganz klar bessere Pharma-Titel, in den USA bleibt die Aktie von Merck & Co unter den großen Werten derzeit die erste Wahl, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.03.2024)