Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (22.02.2023/ac/a/n)



Pfizer komme bei seinem RSV-Impfstoffkandidaten RSVpreF (PF-06928316) voran. Wie der US-Pharmakonzern mitgeteilt habe, habe die amerikanische Zulassungsbehörde FDA den Zulassungsantrag (BLA) zur vorrangigen Prüfung akzeptiert. Auch in der EU werde der Impfstoffkandidat einer beschleunigten Bewertung unterzogen.Die Impfung werde Schwangeren verabreicht. Ziel sei es, die Neugeborenen durch Übertragen der Antikörper von der Mutter auf das Kind vor schweren Verläufen von RSV-Infektionen zu schützen. Der Impfstoffkandidat habe bereits im März 2022 den Status "Breakthrough Therapy Designation" der FDA erhalten. Nun habe die FDA das BLA zur vorrangigen Prüfung akzeptiert und als Entscheidungszeitraum für den "Prescription Drug User Fee Act" (PDUFA) August 2023 festgelegt.Der PDUFA sei im Jahre 1992 ins Leben gerufen worden. Dieser regele, dass die Arzneimittelhersteller bei der FDA für den formalen Antrag auf Zulassung eines neuen Arzneimittels für den "Drug review" der Behörde eine Gebühr zahlen müssten. Als Gegenleistung garantiere die FDA, dass das Review-Verfahren der bereits zuvor während der klinischen Entwicklung eingereichten Unterlagen innerhalb einer bestimmten Zeit erfolge."Im Falle einer Zulassung würde RSVpreF dazu beitragen, Säuglinge beim ersten Atemzug vor den verheerenden Auswirkungen dieser Infektionskrankheit zu schützen", so Annaliesa Anderson, Ph.D., Senior Vice President und Chief Scientific Officer, Vaccine Research & Development bei Pfizer. "Wir freuen uns darauf, die Prüfung des RSV-Impfstoffkandidaten von Pfizer mit der FDA und anderen Aufsichtsbehörden voranzutreiben, angesichts seines erheblichen Potenzials, einen positiven Beitrag zur globalen Gesundheit bei der Prävention von RSV bei Säuglingen zu leisten."Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) habe den Zulassungsantrag von Pfizer für seinen RSV-Impfstoffkandidaten sowohl für ältere Erwachsene als auch für die Immunisierung von Müttern zum Schutz von Säuglingen im Rahmen einer beschleunigten Bewertung angenommen. Eine Entscheidung werde hier in der zweiten Jahreshälfte 2023 erwartet.Derzeit drängt sich bei Pfizer kein Neueinstieg auf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Bei BioNTech sei derzeit Geduld gefragt. Die Pipeline sei aber prall gefüllt, demnächst würden einige wichtige Daten erwartet. Könnten diese überzeugen, dürfte die Aktie wieder Fahrt aufnehmen können. (Analyse vom 22.02.2023)